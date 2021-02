Des combats de boules de neige éclatent à Washington DC après qu’une tempête hivernale a frappé la capitale américaine.

Cela a conduit le président Joe Biden à reporter une visite au département d’État qui était prévue pour lundi.

Cela survient alors que la région du nord-est est frappée par la neige, y compris le New Jersey et New York, où les rendez-vous de vaccination contre le COVID-19 ont dû être supprimés lundi.

Le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, a déclaré dimanche l’état d’urgence afin de déployer des ressources. Il a également fermé tous les bureaux du gouvernement de l’État pour le personnel non essentiel et les six méga sites de l’État qui distribuent les vaccins COVID-19.