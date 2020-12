Au moins sept personnes ont été blessées dans une explosion massive dans une raffinerie de pétrole brut à Durban en Afrique du Sud, bien qu’aucun décès n’ait été signalé malgré l’ampleur de l’explosion.

Les services d’urgence ont envahi les lieux, avec d’importants contingents de policiers, de pompiers et d’ambulanciers sur les lieux, établissant un cordon de sécurité et exhortant le public à rester à l’écart.

Une explosion massive s’est produite vendredi à la raffinerie Engen au sud de Durban vers 7 h 10, selon Garrith Jamieson, ambulancier paramédical Advanced Life Support, qui a fourni une vidéo. pic.twitter.com/lM69hpa2E6 – Yasantha Naidoo (@yasantha) 4 décembre 2020

L’explosion a eu lieu peu après 7 heures du matin, heure locale, à la suite d’un grand incendie vendredi matin.

«J’ai vu une énorme boule de feu au centre de la raffinerie, avec une épaisse fumée noire qui s’en échappait. Quelques minutes plus tard, de nombreux véhicules sont passés près de chez moi », A déclaré Shane Lloyd Pretorius, un résident de Durban.

Les blessés seraient dans un état stable et l’incendie a été maîtrisé, selon un porte-parole des services médicaux d’urgence provinciaux.

Durban Engine vient d’exploser vers 7h02, les maisons vibraient à moins de 10 km de l’entreprise #EngineBomb #Boity #SABCNouvelles pic.twitter.com/164khCN2Pz – GoldenDeeDee (@DianaGumede) 4 décembre 2020

Des images de témoins oculaires de la scène prétendent montrer les conséquences immédiates de l’explosion, les résidents rapportant que les maisons et les bâtiments de la région ont tremblé et vibré, telle était la férocité de l’explosion.

Il y a encore une énorme fumée qui sort de la raffinerie d’Engen. N2 essentiellement à l’arrêt près de la rampe higginson et M4. Malheureusement, je suis maintenant pris dans cet embouteillage https://t.co/OPzodKUZ4x pic.twitter.com/LUbsGBwnon – Mabhengwane (@Terribleterence) 4 décembre 2020

Une enquête sur les circonstances et la cause de l’explosion a été ouverte. L’installation, qui dispose d’une capacité de raffinage de pétrole brut de 120 000 barils par jour, est exploitée par la société énergétique africaine Engen, qui appartient en partie à Petronas de Malaisie.

C’est l’une des six raffineries d’Afrique du Sud et la deuxième à subir une explosion cette année, à la suite d’un incident survenu dans une installation exploitée par Astron Energy au Cap en juillet, qui a tué deux personnes et en a blessé sept autres.

