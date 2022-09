Une “boule de feu” géante repérée dans la nuit du 14 septembre a stupéfié les habitants de l’Ecosse. Immédiatement après le repérage, les indigènes ont commencé à partager les clips sur les réseaux sociaux.

Peu de temps après les observations, le UK Meteor Network a tweeté qu’il avait reçu trente-cinq rapports publics d’une “boule de feu” repérée. Le UK Meteor Network est un réseau d’environ 170 caméras qui sont uniquement configurées pour détecter les météores et les boules de feu, comme ce qui a été observé mercredi.

Jusqu’à présent, nous avons reçu 35 rapports publics concernant une boule de feu repérée à 21h00 et quelques-unes de nos caméras l’ont capturée pic.twitter.com/jLDrHMPQvd – Réseau britannique de météorites (@UKMeteorNetwork) 14 septembre 2022

Une vidéo partagée par un résident local est devenue virale après avoir été largement partagée sur les réseaux sociaux. Depuis qu’elle a été partagée, la vidéo a gagné près de 30 000 vues. Partageant la vidéo, l’utilisateur, dans la légende, a écrit : « Ai-je légitimement vu une étoile filante à Motherwell ou est-ce quelque chose qui s’écrase dans le ciel ?

Regardez le clip ici :

Ai-je légitimement vu une étoile filante à Motherwell ou est-ce quelque chose qui s’écrase dans le ciel? pic.twitter.com/DBQh8zXjnT – Rhiannon Hayes (@RhiannonHayes12) 14 septembre 2022

Réagissant à la vidéo, un utilisateur a écrit : “C’est une étoile filante lente, ce sont peut-être des débris orbitaux qui rentrent.”

C’est une étoile filante lente, peut-être des débris orbitaux qui rentrent. —Scott Manley (@DJSnM) 14 septembre 2022

Un autre a rapporté: «Je viens d’être témoin du long éclair de lumière et de son d’une explosion au-dessus de Dunblane il y a quelques minutes. J’ai déjà vu des météores auparavant et c’était une piste beaucoup plus grande et plus longue avec un bang.

Je viens d’être témoin du long flash lumineux et sonore d’une explosion au-dessus de Dunblane il y a quelques minutes. J’ai déjà vu des météores et c’était une piste beaucoup plus grande et plus longue avec un bang. C’était en vue assez longtemps pour que je déverrouille la porte et que je la regarde se diriger vers le calendrier – Paul Hamilton (@Paul_J_Hamilton) 14 septembre 2022

“Ne vous inquiétez pas les gens, juste ET vient rejoindre la file d’attente”, a plaisanté un utilisateur.

Ne vous inquiétez pas, les gens juste ET viennent rejoindre la file d’attente. https://t.co/ZKAEIHjrwM — $tup€ndou$ P€dr○ (@Pedro_888__) 14 septembre 2022

D’autres vidéos similaires à celle-ci ont fait surface. En voici une intitulée “la nuit des comètes”.

Un autre résident a capturé la météorite sur sa caméra CCTV. “Nous venons d’assister à quelque chose de brillant se déplaçant vers l’ouest dans le ciel, ce qui, je suppose, doit être quelque chose qui brûle dans l’atmosphère terrestre. Pris sur les caméras de sécurité », a écrit l’utilisateur.

Nous venons d’être témoins de quelque chose de brillant se déplaçant vers l’ouest à travers le ciel, ce qui, je suppose, doit être quelque chose qui brûle dans l’atmosphère terrestre. Pris sur les caméras de sécurité #météore pic.twitter.com/GhClBkzNLr – Stevie Doyle (@stevie_doyle) 14 septembre 2022

The UK Meteor Networks a partagé une vidéo qui, selon eux, était “l’une des meilleures vidéos de la boule de feu”. Regarde:

Une des meilleures vidéos de la boule de feu vue ce soir. Nous enquêtons pour déterminer quel était l’objet. météore ou débris spatiaux. https://t.co/Ko1lKRoPut – Réseau britannique de météorites (@UKMeteorNetwork) 14 septembre 2022

Que pensez-vous du clip ?

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici