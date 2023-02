Une boulangerie italienne prépare du pain avec de la poudre d’insectes — RT World News

Une boulangerie italienne envisage de vendre des miches de pain faites avec de la poudre de grillons transformés.

La nouvelle survient après que la Commission européenne a décidé le mois dernier que les grillons domestiques partiellement dégraissés et en poudre (acheta domesticus) pouvaient être commercialisés et vendus comme ingrédients dans les aliments dans l’UE. La poudre est parfois utilisée comme additif pour rendre les produits plus riches en protéines.

Enrico Murdocco, un chef qui dirige Tellia, une chaîne de restaurants locale à Turin, a déclaré lundi aux médias italiens qu’il avait expérimenté un mélange de céréales siciliennes lors de tests de cuisson pour “adoucir le goût” de la puissance des insectes.

Le journal Corriere della Sera l’a cité comme disant qu’il était particulièrement heureux de « la croûte et la palette des saveurs. Il a dit que le goût lui rappelait la noisette.

Murdocco s’attend à ce que les régulateurs de l’UE autorisent une ferme locale, qui importe de la poudre de grillon du Vietnam et la vend comme aliment pour animaux, à fabriquer également de la poudre adaptée à la consommation humaine. “Je veux mettre mon pain en production début mars” a expliqué le chef. Il a ajouté qu’en raison des coûts de production plus élevés et parce que le pain serait fait sur mesure, le prix serait d’environ 18-20 € (19-22 $) par kilogramme. “Je suis conscient que ce sera un produit de niche.”

EN SAVOIR PLUS:

Les grillons domestiques autorisés comme nourriture dans l’UE

Les grillons transformés sont déjà utilisés comme ingrédients dans certains pays de l’UE. Falco, une entreprise basée à Alife, dans le sud de l’Italie, vend des crackers à base de poudre de grillon. “Vous pouvez être effrayé par l’idée de manger des insectes, mais le cricket est en fait le nouvel aliment santé qui peut être facilement caché dans de délicieux produits”, indique la société sur son site Web.