Une bouffée d’air frais : des purificateurs pour les espaces après la pandémie

La boîte CR, lorsque le ventilateur tourne à un niveau bas, ne fait aucun bruit. À haut niveau, cela ressemble à un ventilateur ordinaire à grande vitesse et peut filtrer l’air plus rapidement.

Ouvrir la fenêtre et utiliser des purificateurs d’air sont deux façons d’améliorer la qualité de l’air intérieur, mais Prather reconnaît que pour ceux qui vivent dans des zones très fréquentées ou dans de mauvaises conditions d’air, un bon purificateur d’air pourrait être la seule alternative.

« Ce que j’aime dans les filtres, c’est aussi la raison pour laquelle je les ai dans ma maison, c’est parce que vous pouvez les mettre partout et ils évacuent l’air juste là », a déclaré Prather.

Prather recueille des données sur les performances des boîtiers CR dans les écoles et les établissements de soins, et elle recueille des histoires sur leur impact auprès des utilisateurs. Elle a déclaré qu’une bonne qualité de l’air améliorerait les capacités de réflexion des élèves et aiderait en particulier ceux qui vivent dans des zones où la qualité de l’air est faible.

Les agences gouvernementales locales, telles que le California Air Resources Board, maintiennent des normes élevées pour la certification des purificateurs d’air. Rabbit Air et la boîte Corsi-Rosenthal ont satisfait aux exigences.

Depuis 2020, le conseil a ajouté les purificateurs d’air électroniques aux mêmes réglementations requises pour les purificateurs d’air intérieurs portables commerciaux.

Pat Wong, PhD, qui gère la section des bâtiments et des environnements intérieurs du conseil, a déclaré que ces dernières années, de plus en plus d’entreprises demandent la certification. Rien qu’en 2022, a-t-il dit, l’agence a certifié 2 805 purificateurs d’air, soit près de trois fois le total de 2020.