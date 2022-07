Une bouche d’incendie peinte par Pride à Genève vandalisée pour la 3e, 4e fois – Shaw Local

Quelqu’un a gratté la peinture d’une bouche d’incendie peinte avec fierté et couleurs transgenres dans le cadre du programme Art on Fire à Genève. L’artiste Chrissy Swanson l’a signalé à la police le dimanche 24 juillet et l’a repeint. C’était la quatrième fois que la bouche d’incendie de State Street et de Kirk Road était dégradée ce mois-ci. (Photo fournie par Chrissy Swanson)