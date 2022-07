Une bouche d’incendie de Genève peinte aux couleurs de la Pride vandalisée deux fois en une semaine – Shaw Local

GENÈVE – Une bouche d’incendie peinte aux couleurs du Pride Flag dans le cadre du programme Art on Fire de Genève a été vandalisée deux fois en une semaine, a rapporté l’artiste Chrissy Swanson, les 8 et 15 juillet.

Swanson a peint les couleurs du drapeau de la fierté horizontalement sur une bouche d’incendie à l’angle nord-ouest de Kirk Road et East State Street, dans le cadre du programme Art on Fire de la ville, où le public peint les bouches d’incendie comme une toile. Les couleurs du drapeau transgenre sont sur les valves avec un signe de paix en noir au milieu.

“Il est peint pour soutenir la diversité et l’inclusion”, a déclaré Swanson. « Je l’ai fait parce qu’il y a suffisamment d’autres conflits dans le monde. Les gens n’ont pas besoin de se sentir ostracisés à cause de quelque chose qu’ils n’ont pas le choix.

Il a été approuvé le 13 juin et elle a fini de le peindre le 23 juin.

Une semaine plus tard, elle pensait qu’il y avait du vandalisme parce qu’il semblait que certaines couleurs avaient été effacées – ou qu’elle ne l’avait pas scellé correctement. Mais elle n’a pas beaucoup réfléchi et a juste retouché la peinture.

« Quelques jours plus tard (le 8 juillet), toute la bouche d’incendie a été peinte à la bombe en blanc. Cette fois, j’ai appelé la police. L’officier a dit d’aller de l’avant et de le repeindre, si c’est ce que je voulais faire, alors je l’ai fait.

Chrissy Swanson, une résidente de Genève, n’a pas été découragée par le vandalisme de la peinture au pistolet sur les couleurs de son drapeau arc-en-ciel et transgenre sur la bouche d’incendie de Kirk Road et d’East State Street, dans le cadre du programme Art on Fire de la ville. (Fourni)

Swanson a peint jusqu’à ce qu’il commence à faire nuit, puis elle est allée au parking de Wendy et a regardé la bouche d’incendie pendant un moment.

Le lendemain, le 9 juillet, elle a terminé les deux bras de valve et les a scellés.

“Je suis retourné à ma voiture et j’ai vu quelqu’un s’arrêter et prendre des photos. Je me suis approché de lui et lui ai dit que je venais de le peindre, avait-il des questions sur la bouche d’incendie », a déclaré Swanson. « Il m’a demandé pourquoi je n’avais pas peint quelque chose de neutre. Les autres bouches d’incendie de la ville étaient plus neutres avec des personnages de dessins animés pour enfants. Pourquoi ai-je dû faire une déclaration avec celui-ci.

Swanson lui a dit qu’elle avait suivi les étapes appropriées et que sa proposition sur la façon de peindre la bouche d’incendie avait été approuvée par la ville.

Une semaine après que sa bouche d’incendie sur le thème du drapeau arc-en-ciel et du drapeau transgenre a été aspergée de peinture blanche le 8 juillet, elle a de nouveau été vandalisée le 15 juillet avec du bleu viking, a déclaré l’artiste Chrissy Swanson. Elle s’est juré de le repeindre dès que la pluie s’arrêtera. (Fourni)

Les mots, publicités et messages politiques inappropriés ne sont pas autorisés ; le camouflage ou les conceptions qui réduisent considérablement la visibilité des bouches d’incendie ne sont pas non plus autorisés. Les artistes sont priés d’éviter d’utiliser des couleurs sombres ou blanches car cela réduit la visibilité des bouches d’incendie, selon la ville site Internet.

“Il a dit qu’il allait parler à la ville”, a déclaré Swanson. “J’ai dit, ‘OK, passez une bonne journée.’ Ce fut la fin de notre interaction.

La ville a informé Swanson qu’elle devait supprimer les mots Peace Progress Pride écrits sur la base blanche de la bouche d’incendie car ils ne figuraient pas dans sa demande d’origine – ce qu’elle a fait.

Le chef adjoint Brian Maduzia a déclaré que parce que la bouche d’incendie appartient à la ville, le fait de la peindre au pistolet est une dégradation criminelle de la propriété.

“Il n’y avait aucune information suspecte disponible, aucune preuve à collecter sur les lieux. Si quelqu’un est identifié, c’est un délit de classe A », a déclaré Maduzia.

Un délit de classe A est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 364 jours de prison et d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 $, s’il est reconnu coupable.

Swanson a déclaré qu’elle informerait la police du dernier acte de vandalisme.

“La raison pour laquelle j’ai peint la bouche d’incendie à Kirk et State était pour qu’elle ne soit pas près de la maison de quelqu’un”, a déclaré Swanson. « Parce que je ne savais pas quels étaient leurs sentiments. Je ne voulais déranger personne. Je ne vais pas changer l’opinion de quelqu’un, mais peut-être que les personnes auxquelles le drapeau d’inclusion est destiné – ils verraient qu’il y a des gens qui soutiennent ma vie.

Swanson a déclaré que la ville lui avait proposé de lui trouver une autre bouche d’incendie si le vandalisme continuait.

Mais maintenant que cela s’est reproduit n’a fait que renforcer sa détermination. Swanson a déclaré qu’elle repeindrait à nouveau les couleurs de la fierté et des transgenres dès qu’il cesserait de pleuvoir.

“Je vais rester là”, a déclaré Swanson. «Je veux en peindre un autre, (bouche) directement au nord de celui que je viens de faire. Je vais faire des rayures arc-en-ciel – verticales cette fois – avec les couleurs transgenres en haut.