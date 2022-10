Une bosse et un raté: la coupe du pétrole saoudien gifle la portée de Biden

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden a effectivement reconnu jeudi l’échec de l’un de ses paris de politique étrangère les plus importants et les plus humiliants: un coup de poing avec le chef de facto de l’Arabie saoudite, le prince héritier associé aux violations des droits de l’homme.

La rencontre maladroite de Biden avec Mohammed ben Salmane en juillet était une tentative humble de réparer les relations avec la puissance pétrolière la plus influente du monde à une époque où les États-Unis. cherchait son aide pour s’opposer à l’invasion de l’Ukraine par la Russie et à la flambée des prix du pétrole qui en résultait.

Ce coup de poing il y a trois mois a été suivi d’une gifle cette semaine du prince Mohammed : une importante réduction de la production de pétrole par les producteurs de l’OPEP et la Russie qui menace de soutenir le producteur de pétrole russe dans sa guerre en Ukraine, de faire grimper l’inflation et de faire grimper les prix du gaz retour vers des niveaux de colère des électeurs juste avant les élections de mi-mandat aux États-Unis, sapant les perspectives électorales de Biden et des démocrates.

Interrogé sur l’action de l’Arabie saoudite, Biden a déclaré aux journalistes jeudi que c’était “une déception, et cela dit qu’il y a des problèmes” dans les relations américano-saoudiennes.

Un certain nombre de démocrates au Congrès appelaient les États-Unis à réagir en retirant leur fourniture d’armes et de protection militaire américaine à l’Arabie saoudite depuis des décennies, accusant le prince Mohammed d’avoir cessé de soutenir le côté saoudien d’un accord stratégique de plus de 70 ans. Partenariat. La relation est basée sur les États-Unis fournissant au royaume une protection contre ses ennemis extérieurs, et sur l’Arabie saoudite fournissant aux marchés mondiaux suffisamment de pétrole pour les maintenir stables.

Qualifiant les réductions de la production de pétrole d ‘«acte hostile», le représentant démocrate du New Jersey, Tom Malinowski, a conduit deux autres législateurs à présenter une législation qui retirerait les troupes américaines et les batteries de missiles Patriot du royaume.

Les États-Unis n’envisagent pas pour le moment de retirer du personnel ou de l’équipement militaire d’Arabie saoudite, a déclaré jeudi le porte-parole adjoint du département d’État, Vedant Patel.

Le Congrès et l’administration réagissaient à l’annonce d’une réduction plus importante que prévu de 2 millions de barils par jour par le groupe OPEP-plus, dirigé par l’Arabie saoudite et la Russie. La réduction de la production devrait faire grimper les prix, renforcer les revenus pétroliers que la Russie utilise pour continuer à mener sa guerre en Ukraine malgré les sanctions internationales imposées par les États-Unis et secouer davantage une économie mondiale déjà aux prises avec un approvisionnement énergétique insuffisant.

Le ministre saoudien du pétrole Abdulaziz bin Salman, un demi-frère du prince héritier, a insisté lors de la session de l’OPEP-plus sur le fait qu’il n’y avait pas de “belligérance” dans l’action. Mais il a souri en disant séparément aux journalistes arabophones que les producteurs de pétrole “gardaient le monde sur ses gardes”.

En tant que candidat, Biden avait fait une promesse passionnée de faire de la famille royale saoudienne un « paria » sur les violations des droits de l’homme, en particulier le meurtre par des responsables saoudiens du journaliste américain Jamal Khashoggi à l’intérieur du consulat saoudien à Istanbul en 2018.

La communauté du renseignement américain a officiellement conclu que le prince Mohammed, qui détient une grande partie du pouvoir en Arabie saoudite à la place de son père vieillissant, le roi Salmane, avait ordonné ou approuvé le meurtre de Khashoggi.

En tant que président, Biden a déçu les militants des droits de l’homme lorsqu’il a choisi de ne pas pénaliser directement le prince Mohammed, citant sa position de haut niveau dans le royaume et le partenariat stratégique des États-Unis avec l’Arabie saoudite.

Puis, l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février a aggravé un marché mondial du pétrole déjà tendu, faisant grimper les prix de l’essence et l’inflation en général. Ally Israel et certains membres de l’administration ont fait valoir que des relations harmonieuses entre Riyad et Washington devaient être la priorité des États-Unis.

Alors que les prix américains à la pompe augmentaient et que les sondages de Biden chutaient encore, de hauts responsables de l’administration ont commencé à faire la navette vers le Golfe, cherchant à apaiser la colère du prince Mohammed face aux remarques de campagne de Biden et aux conclusions américaines sur le meurtre de Khashoggi. Cela a conduit Biden à effectuer sa première visite en tant que président en Arabie saoudite en juillet, mettant le prestige présidentiel derrière la tentative de rétablir les relations américano-saoudiennes et l’approvisionnement mondial en pétrole sur un terrain plus stable.

À Djeddah, Biden s’est arrêté avant d’offrir une poignée de main très attendue. Au lieu de cela, Biden, qui a l’air plus frêle et plus voûté par rapport au prince Mohammed, qui a la fin de la trentaine, s’est penché pour offrir un coup de poing hors du commun. Le prince Mohammed a rendu la pareille. Tous les sourires sur les visages des deux hommes lorsque leurs jointures se touchaient étaient fugaces.

Les critiques ont déploré les contacts de Biden avec un prince accusé d’avoir ordonné l’emprisonnement, l’enlèvement, la torture et le meurtre de ceux, même des membres de la famille royale et des membres de la famille, qui s’opposent à lui ou expriment des opinions divergentes.

Même si “vous n’êtes pas prêt à utiliser les bâtons avec MBS, alors n’abandonnez pas les carottes gratuitement”, a déclaré jeudi Khalid al Jabri, le fils de l’ancien ministre d’État saoudien, Saad al Jabri, en utilisant le initiales du prince.

L’aîné al Jabri accuse le prince Mohammed d’avoir envoyé un commando après lui en 2018 et d’avoir détenu deux de ses enfants pour tenter de forcer son retour. Le prince Mohammed nie tout acte répréhensible direct, bien qu’il affirme qu’en tant que dirigeant saoudien, il accepte la responsabilité des événements sous sa surveillance.

Khalid al Jabri, qui, comme son père, vit maintenant en exil, a proposé un argument repris par les défenseurs des droits, les législateurs démocrates et d’autres :

“C’est l’un des principaux défauts de la politique Biden jusqu’à présent, que dans ce type de rapprochement américano-saoudien, il a été déséquilibré, ce sont des concessions à sens unique. Et cela ne fonctionne pas pour MBS.

Il a cité la gestion par le président Donald Trump des bouleversements du marché pétrolier en 2020, lorsque le prince Mohammed et le président russe Vladimir Poutine inondaient le marché mondial de pétrole bon marché, mettant à genoux les producteurs américains de pétrole de schiste plus coûteux. Trump y a mis fin avec quelques appels téléphoniques et, selon certains médias, une menace indirecte pour la sécurité de l’Arabie saoudite assurée par les États-Unis.

“Trump n’avait pas besoin de prendre l’avion pour l’Arabie saoudite, il n’avait pas besoin d’aimer vendre des armes. Il n’a pas eu besoin de donner des coups de poing », a déclaré Khalid al Jabri. “C’est un tyran qui savait comment gérer un autre tyran.”

L’Arabie saoudite a pris quelques mesures qui ont profité aux États-Unis depuis la visite de Biden. L’Arabie saoudite faisait partie des intermédiaires qui ont récemment obtenu la libération de deux Américains et d’autres étrangers capturés par la Russie alors qu’ils se battaient pour l’Ukraine. Et l’OPEP-plus a fait une modeste augmentation de la production de pétrole peu de temps après la visite.

Cependant, des réductions de production de pétrole beaucoup plus importantes depuis lors ont compensé cela, même avant celle de cette semaine. Le prince Mohammed et d’autres responsables saoudiens ont également entretenu des relations chaleureuses avec les responsables russes.

Et les défenseurs des droits pointent une série de peines de prison de plusieurs décennies prononcées contre des hommes et des femmes saoudiens pour la liberté d’expression la plus douce, en particulier les tweets, depuis la visite de Biden.

D’ici novembre, l’administration Biden devra décider de faire une autre concession majeure au prince. Un tribunal américain a fixé cette date limite pour que les États-Unis déterminent s’ils seront d’accord ou non avec l’avocat du prince Mohammed selon lequel le prince bénéficie d’une immunité légale contre un procès devant un tribunal fédéral américain pour le meurtre de Khashoggi.

Les législateurs devraient être absents de Washington jusqu’après les élections de mi-mandat du 8 novembre et, à leur retour, ils se concentreront sur le financement des agences fédérales pour l’ensemble de l’exercice jusqu’en septembre 2023. Perspectives d’un Congrès boiteux reprenant le projet de loi présenté par Malinowski et les deux autres législateurs sont légers.

La hausse des prix de l’essence serait une mauvaise nouvelle pour les démocrates à l’approche de la dernière ligne droite des élections de mi-mandat, tandis que les républicains restent désireux de capitaliser sur l’inflation élevée depuis des décennies et la hausse du coût de la vie, les prix élevés de l’essence étant un rappel constant alors que les électeurs font le plein. leurs réservoirs .

Le sénateur Dick Durbin, le deuxième démocrate au Sénat, a eu l’une des réactions les plus cinglantes à l’annonce de l’OPEP.

«Des questions sans réponse sur le 11 septembre et le meurtre de Jamal Khashoggi, à la conspiration avec Poutine pour punir les États-Unis avec des prix du pétrole plus élevés, la famille royale saoudienne n’a jamais été un allié digne de confiance de notre nation. Il est temps pour notre politique étrangère d’imaginer un monde sans leur alliance », a-t-il tweeté jeudi.

Chris Megerian à Washington et Jill Colvin à New York y ont contribué.

Ellen Knickmeyer et Kevin Freking, Associated Press