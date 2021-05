Une bonne tablette abordable

Tablette Amazon Fire HD 10 Plus Todd Haselton | CNBC

Je teste la nouvelle tablette Fire HD 10 Plus d’Amazon depuis plusieurs jours. Il a commencé à être expédié aux clients plus tôt cette semaine et commence à 179,99 $, soit un peu plus de la moitié du prix de l’iPad d’entrée de gamme. La Fire HD 10 Plus est la tablette la plus haut de gamme d’Amazon et possède quelques fonctionnalités supplémentaires, comme de la RAM supplémentaire et une recharge sans fil, qui en font un meilleur achat que la Fire HD 10 ordinaire à 149,99 $. Contrairement à Apple, l’activité tablettes d’Amazon ne génère pas une part considérable des revenus de l’entreprise. Au lieu de cela, ce ne sont que des portails vers le contenu et les services d’Amazon. Ils sont convaincants parce qu’ils sont bon marché, mais vous permettent de diffuser des films, de la musique et de lire des livres. Ils sont parfaits si c’est tout ce dont vous avez besoin d’une tablette. Pourtant, je pense que la plupart des gens qui peuvent économiser un peu plus longtemps découvriront qu’ils peuvent faire beaucoup plus avec un iPad. Voici ce que vous devez savoir sur le nouveau Fire HD 10 Plus.

Ce qui est bon

Amazon Fire HD 10 Plus Amazone

Si vous êtes comme beaucoup de gens qui veulent juste une tablette pour fouiller dans certains jeux de base, lisez des livres Kindle, diffusez Netflix et Amazon Prime ou écouter de la musique à partir de services comme Spotify, Pandora, Amazon Music et autres, le Fire HD 10 Plus (ou même le Fire HD 10 d’entrée de gamme) est un bon choix. Il est léger et offre un grand écran de 10,1 pouces net, lumineux et coloré. La tablette est en plastique, mais la finition douce au toucher la rend un peu moins chère. Cependant, vous ne trouverez pas de métal ou d’autres fonctionnalités de conception haut de gamme que vous obtiendriez sur un iPad.

Tablette Amazon Fire HD 10 Plus Todd Haselton | CNBC

J’aime les haut-parleurs stéréo qui lisent le son des deux côtés de la tablette, au lieu d’un seul côté, afin que le son soit équilibré lorsque vous regardez des films en mode paysage. Ils sont parfaits pour jouer de la musique – j’aimais écouter du classique en lisant le soir, par exemple – et assez fort. Amazon a augmenté la RAM à 4 Go cette année, ce qui signifie qu’elle est un peu plus rapide lors de l’exécution d’applications en même temps. Cela ne me semblait pas vraiment lent, même lorsque je faisais tourner Netflix d’un côté de l’écran tout en parcourant les actualités de l’autre côté. Un autre bonus que vous n’obtenez pas avec un iPad : il y a un emplacement pour carte microSD pour étendre le stockage afin que vous puissiez télécharger plus de films, de photos et de musique à écouter lorsque vous n’avez pas de connexion Wi-Fi. Je recommande d’acheter le modèle 32 Go le moins cher pour cette raison, au lieu du modèle 64 Go, car les cartes microSD sont bon marché et peuvent être facilement insérées sur le côté.

Amazon Fire HD 10 Plus sur station de charge sans fil. Amazone

Amazon inclut la recharge sans fil au cas où vous souhaiteriez acheter un autre accessoire en option, la station de recharge sans fil, ce qui porte le coût total à 219,99 $. Ça marche bien. Vous venez de déposer la tablette sur le dock et elle commence à se charger. Encore une fois, vous ne trouverez pas cela sur un iPad. Il existe un « mode d’affichage » unique et transforme le Fire HD 10 Plus en un Amazon Echo Show avec un écran. C’est très bien si vous utilisez le support de charge sans fil. Il vous montrera les recettes, la météo et agira comme un écho lorsque vous direz « Hey Alexa » à proximité. C’est pratique si vous êtes déjà un foyer Echo et que vous souhaitez transformer la tablette en un assistant mains libres dans des endroits comme la cuisine. Cependant, je regardais surtout des films pendant qu’il se chargeait sur mon bureau. J’aime aussi le fait que l’écran d’accueil d’Amazon vous montre toutes les choses auxquelles vous pourriez vouloir accéder rapidement : le livre que vous lisez déjà, la dernière émission télévisée que vous avez regardée, les livres que vous aimeriez lire, les applications que vous avez récemment ouvertes et la météo. C’est hyper pratique. Et vous pouvez facilement contrôler les gadgets de la maison intelligente, comme vos lumières et vos caméras, si vous les avez déjà connectés à un Amazon Echo. Comme prévu, cela correspond très bien aux produits et services d’Amazon.

Amazon Fire HD 10 Plus Amazone

Amazon a également lancé un accessoire d’étui clavier Bluetooth à 49,99 $ pour ses tablettes cette année. Il est inclus dans un nouvel ensemble de productivité avec le modèle régulier – pas plus – de la tablette pour 219 $. Cet ensemble offre également une année de Microsoft Office d’une valeur de 69,99 $. Amazon m’a envoyé le clavier, qui fonctionne également avec le modèle plus. C’est décent pour un clavier à 50 $ et fonctionne bien pour des choses comme la saisie dans Microsoft Word. Mais les touches sont un peu à l’étroit et il manque de rétroéclairage, alors je me suis souvent retrouvé à utiliser un ordinateur lorsque j’avais besoin de faire un vrai travail. Enfin, la durée de vie de la batterie était excellente lors de mes tests. Amazon promet jusqu’à 12 heures d’utilisation. J’ai commencé à lire un film en boucle, avec une luminosité réglée à environ 50 %, à 10 h 00 et à 22 h 00, il jouait toujours avec une autonomie d’environ 28 %. Donc, cela dépasse la promesse d’Amazon à cet égard. En parlant de batterie, j’aime qu’Amazon continue d’utiliser le port de charge USB-C plus moderne, qui est le même chargeur que vous utilisez peut-être déjà pour votre ordinateur ou votre téléphone Android.

Qu’est-ce qui est mauvais

Amazon Fire HD 10 Plus Amazone

Vous en aurez beaucoup plus pour votre argent avec l’iPad ordinaire de 329 $ si vous aimez avoir accès à de nombreuses applications. L’AppStore d’Amazon est encore assez rudimentaire par rapport à l’App Store d’Apple. Bien sûr, vous obtiendrez toutes les grandes applications de streaming comme HBO Max, Netflix, Hulu et d’autres applications populaires comme Facebook, Instagram, Spotify et plus encore. Mais, d’autres manquent. Vous ne trouverez pas Slack, par exemple. Aucune des applications de Google, comme YouTube, YouTube TV, Gmail, Chrome, Maps et autres n’est là. Au lieu de cela, vous devez vous fier au navigateur Silk de loin inférieur d’Amazon pour surfer sur le Web (à moins que vous ne vouliez faire du piratage pour obtenir les services de Google.) Considérez ceci si vous pensez que cela pourrait être une bonne option pour vos enfants à utiliser pour les devoirs : les applications dont l’école a besoin sont-elles même prises en charge ? Et en parlant de navigateur, ce n’est toujours pas très bon. Vous pouvez utiliser Chrome, Safari ou Edge sur votre ordinateur ou votre téléphone. Mais tous vos sites Web et mots de passe enregistrés dans ces navigateurs ne seront pas transférés ici. Vous devrez donc vous souvenir de toutes vos connexions pour tout. Ce n’est pas grave si vous voulez juste, par exemple, aller sur CNBC et lire les dernières nouvelles. Mais ce n’est pas génial si vous voulez rester synchronisé avec le navigateur que vous utilisez sur d’autres appareils comme votre téléphone ou votre ordinateur. Les iPad prennent en charge tous ces navigateurs et restent mieux synchronisés. Et il manque d’autres choses qui semblent juste étranges. Le nouveau service de streaming de jeux Luna d’Amazon, qui fonctionne sur Android, iPhone, PC et Amazon Fire TV et est en fait assez amusant, n’est pas pris en charge par la tablette. J’espère que cela sera bientôt ajouté, car vous vous attendez à ce qu’un service Amazon fonctionne sur une tablette dédiée aux offres multimédias d’Amazon. Les caméras ne sont pas terribles non plus. L’appareil photo frontal de 2 mégapixels est bien si vous voulez faire un chat vidéo rapide, mais il n’est pas très net et les vidéos/photos sont trop sombres. Idem pour la caméra arrière.

Tablette Amazon Fire HD 10 Plus Todd Haselton | CNBC