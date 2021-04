La percutante Courtenay avait averti que Bridges préférait se battre plutôt que de parler lors d’une accumulation typiquement inhabituelle impliquant l’Australien libre d’esprit, qui semblait se déshabiller de manière provocante à la pesée et semblait bizarrement essayer de donner à sa rivale une paire caleçon de son père comme offrande de paix.

Un aller-retour à la Copper Box à Londres – décrit comme un « cracking scrap » par le promoteur Eddie Hearn – à gauche Bridges avec un gonflement prononcé au-dessus de son œil gauche en prélude à la victoire accrocheuse de Conor Benn au premier tour contre le Colombien Samuel Vargas.

Emotional Courtenay a gagné par six tours sur deux cartes et trois tours sur l’autre, ajoutant qu’elle avait « a changé sa vie » de son style de vie de fête précédent.

« J’ai l’impression que la boxe féminine a besoin de plus d’yeux sur le sport », Bridges avait insisté avant le combat, expliquant en partie pourquoi elle avait porté de la lingerie pour peser dans le passé.

« Nous devons faire tout ce que nous pouvons. De la même manière que je me suis fait remarquer, c’est de la même manière que je fais remarquer ce combat.

«Si nous pouvons amener autant de personnes que possible à regarder le combat, alors Shannon et moi pouvons montrer à un nombre plus diversifié de téléspectateurs que les femmes peuvent se battre.

« Gagner ce titre mondial montrera aux gens qu’il n’est pas nécessaire d’être comme tout le monde pour atteindre ces objectifs. »

Un Courtenay non convaincu avait rétorqué: «Je peux comprendre pourquoi elle dit qu’elle veut avoir plus de regards sur le sport, mais je veux attirer plus de téléspectateurs pour les bonnes raisons.

« [Irish two-weight world champion] Katie Taylor n’a pas travaillé son dos pour ouvrir la voie à des femmes comme Ebanie et moi pour parler de sous-vêtements.

Quel combat !!! J’ai eu un tour de SC dans le dernier. Fair play pour les deux femmes, quel combat! #CourtenayBridges – Dave Coldwell (@davidcoldwell) 10 avril 2021

👏 Shannon Courtenay bat Ebanie Bridges par décision unanime de remporter le titre mondial des poids coq WBA. Bien que tous les discours d’avant-combat soient axés sur d’autres sujets, le combat lui-même a fini par offrir une très bonne action sur le ring. – Michael Benson (@MichaelBensonn) 10 avril 2021

« J’ai une sœur de 14 ans, mes entraîneurs ont des filles. Je veux être un bon modèle et leur montrer que le travail acharné et la motivation vous amènent ici – pas d’afficher votre corps. »

Beaucoup avaient craint que la vue de Bridges ne soit entravée par sa blessure à l’œil vers la fin du combat. « Que puis-je dire? » a-t-elle demandé par la suite, s’adressant à ses près de 53 000 abonnés sur Twitter.

« Je n’ai pas remporté la victoire, mais je me suis battu. Je n’ai pas pu voir pendant les trois derniers tours mais je n’ai pas d’abandon en moi.

Que puis-je dire, je n’ai pas eu le W, mais je me suis battu le cœur, j’ai cudnt c 4 les 3 derniers, mais je n’ai aucun arrêt en moi! Félicitations à Shanny, il en faut 2 pour le tango et j’espère vraiment que nous l’avons fait wat j’ai dit que nous wud et montré que les jolies filles se battent dur aussi! Et j’espère que c’était divertissant 4 tous les 1❤️ – Blond bombardier 🥊💣💁🏼‍♀️😈 (@EbanieBridges) 10 avril 2021

Un grand merci à TOUS MES FANS ET À TOUS QUI ONT CONNECTÉ !! Aime tout le monde pic.twitter.com/0V2Pvbi6gE – Blond bombardier 🥊💣💁🏼‍♀️😈 (@EbanieBridges) 10 avril 2021

«Félicitations à Shanny. Il en faut deux pour danser le tango et j’espère vraiment que nous avons fait ce que j’ai dit que nous ferions et montré que les jolies filles se battent aussi fort.

« J’espère que c’était divertissant pour tout le monde. Un grand merci à tous mes fans et à tous ceux qui ont écouté. J’adore tout le monde. »

La première sortie de Courtenay de l’année a amélioré son record professionnel à sept victoires en huit combats.