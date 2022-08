“Une bonne piste pour nous, c’est sûr” avant le Grand Prix de Motorrad von Osterreich

L’action sur piste dans un nouveau Red Bull Ring est presque à nos portes, mais d’abord, le champion du monde en titre Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) a été rejoint lors de la conférence de presse pré-événement du Motorrad Grand Prix von Osterreich par Aleix Espargaro (Aprilia Racing), Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), le vainqueur du GP d’Autriche 2021 Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) et Maverick Vinales pour discuter de ce qui pourrait nous arriver ce week-end.

Le décor se déroule en Styrie.

Les prétendants confiants d’un autre bon week-end

Le Red Bull Ring n’a jamais été un terrain de prédilection pour Yamaha, mais Quartararo se sent bien en venant en Autriche. Avant que la pluie ne tombe sur le GP d’Autriche l’an dernier, le Français se battait en tête avec les Ducatis et Marc Marquez (Repsol Honda Team), donc ce n’est pas forcément un mauvais circuit pour Yamaha.

« Je me sens plutôt bien. Surtout la deuxième course l’année dernière, nous avons terminé 7e mais avant la pluie, nous nous battions assez dur pour le podium et la victoire. Nous avons donc la vitesse, nous savons à quel point c’est critique pendant la course pour nous. Pour le rythme, ce n’est pas une mauvaise piste pour nous, mais c’est pour dépasser que nous avons le plus de travail, mais je ne dirais pas que c’est une très mauvaise piste pour nous et je pense qu’avec la chicane, ce sera un peu mieux », a commenté le Championnat du Monde. chef.

Dans le coin rouge, Bagnaia et Ducati savent à quel point ils sont forts dans les montagnes styriennes. Seul KTM a réussi à battre la marque de Bologne vers la victoire depuis le retour du MotoGP™ ici, et Pecco est le pilote en forme pour le moment. Cependant, l’Italien n’est que trop conscient qu’il ne sera pas facile de reproduire les précédents succès remportés par les pilotes Ducati au Red Bull Ring en 2022.

« Oui c’est une bonne piste pour nous c’est sûr, nous démontrons chaque année que notre moto est compétitive mais si on regarde les dernières courses plus d’un constructeur était devant. L’année dernière, je me battais contre Marc et Fabio pour la victoire, nous avons creusé un écart de deux secondes avant l’arrivée de la pluie », a déclaré Pecco.

“En regardant les caractéristiques de chaque moto, je perdais du temps dans le secteur 3 et gagnais du temps dans le secteur 4, Yamaha gagnait du temps dans le secteur 3, Honda était compétitif comme Ducati. Cette année, toutes les motos sont devant car, comme nous l’avons vu dans les courses, tous les constructeurs peuvent gagner. De plus, avec le nouveau carénage, nous avons moins de vitesse de pointe, voyons ce week-end si nous sommes en forme et nous pouvons à nouveau nous battre pour la victoire.

Silverstone n’était pas le week-end qu’Aleix Espargaro espérait après son énorme crash FP4 mais avec un RS-GP plus rapide à sa disposition cette année en Autriche, l’Espagnol pense qu’il sera de retour pour continuer sa charge de championnat.

“Ainsi, le RS-GP 2022 s’est beaucoup amélioré, notamment du côté de l’aérodynamisme et aussi en termes de performances pures du moteur ; la moto tourne plus. Cette piste est la plus exigeante avec beaucoup de différence en termes de moteur, mais le moteur ’22 est définitivement bien meilleur que par le passé, et aussi en ce qui concerne le wheelie avec les ailes et pour arrêter le vélo, le vélo de cette année est beaucoup plus efficace, donc je pense que ce sera une bonne piste pour nous », a déclaré Espargaro.

KTM peut-il créer une surprise dans son jardin?

Personne n’oubliera de sitôt les exploits de Brad Binder en 2021, et comme indiqué précédemment, l’usine autrichienne est la seule autre équipe à gagner ici en dehors de Ducati.

“Bien sûr, c’est un week-end énorme pour Red Bull et KTM, c’est leur course à domicile, et la plus proche que j’aie d’une course à domicile, je suppose. Ça a été une grosse semaine pour nous, beaucoup de battage médiatique ici, et bien sûr, beaucoup de préparation », a déclaré Binder.

« Donc, c’est excitant de reprendre la moto ici demain matin. En général, cette piste a toujours été assez bien pour nous ; jamais tout à fait en qualifications, mais toujours en course, nous semblons faire un déclic. J’ai eu quelques quarts ici et une victoire l’an dernier. Je ne veux pas répéter l’année dernière – la position était excellente, mais je ne pense pas que j’aurai autant de chance cette fois – alors j’ai hâte de commencer.

Vinales partant pour un triplé sur la tribune

Deux podiums en vrille pour Vinales ont vu l’Espagnol retrouver sa forme en 2022, alors la séquence de podiums peut-elle se poursuivre au Red Bull Ring ? Un pilote heureux est un pilote rapide et Vinales est certainement optimiste quant à ses récents progrès et à son rythme ainsi qu’à celui de l’équipe.

« C’est un week-end totalement différent, nous sommes vraiment concentrés et motivés. Nous venons de deux très bons week-ends et nous voulons continuer à nous battre en tête et pour la victoire. Nous avons de la place pour nous améliorer et nous sommes sur la bonne voie, dans le processus, mais nous nous sentons très compétitifs. Je pense que cette piste nous conviendra ainsi qu’à mon style de pilotage », a déclaré Vinales.

