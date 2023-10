Lorsque la notion d’intelligence artificielle est devenue courante, elle a évoqué le sentiment de miracles à portée de main. Les ordinateurs seraient capables de traiter des quantités de données pour résoudre les problèmes les plus urgents de l’humanité, des mystères médicaux au terrorisme international.

Mais cette bouffée d’excitation s’est rapidement évaporée. Face à des scénarios cauchemardesques montrant avec quelle facilité les ordinateurs peuvent être programmés pour créer de la désinformation, s’approprier des ressemblances humaines et, de manière générale, saborder toute idée fiable de la vérité, l’IA dans la culture populaire est devenue de plus en plus synonyme de catastrophe.

C’est pourquoi la plus grande histoire technologique de la semaine dernière est un rappel bienvenu que l’excitation n’a pas disparu. Il s’est présenté sous la forme d’un étudiant dégingandé de la Jeffrey S. Raikes School of Computer Science and Management de l’Université du Nebraska. Luke Farritor, 21 ans, rentrait chez lui après une fête lorsqu’il s’est rendu compte qu’une application d’IA qu’il avait inventée était capable de lire des traces d’encre ancienne à l’intérieur d’un parchemin vieux de 2 000 ans qui aurait pu appartenir au père de Jules César. -loi.

“J’ai paniqué”, a déclaré Farritor au Washington Post.

Il avait participé au Vesuvius Challenge mondial, un concours visant à déchiffrer les écritures sur des papyrus découverts dans des cendres volcaniques dans les années 1750. Lorsque Farritor a appris qu’un autre concurrent avait réussi à déployer virtuellement les parchemins et avait publié des photographies des images fanées qu’ils contenaient, il a utilisé sa propre application de lecture de lettres pour les décoder. L’application affichait plusieurs lettres grecques signifiant le mot violetune couleur qui indiquait la richesse dans l’Antiquité.

L’importance de la découverte de Farritor va au-delà de la résolution d’une énigme vieille de 2 000 ans. Cela nous rappelle les possibilités offertes par l’apprentissage automatique. Cela prouve que des énigmes autrefois considérées comme éternelles peuvent être résolues. Et cela illustre ce qu’un jeune entreprenant et doté d’une bonne éducation peut accomplir.

Les lecteurs d’actualités technologiques, commerciales ou philanthropiques reconnaîtront le nom d’une ville natale dans cette histoire. Jeffrey Raikes, ancien cadre de Microsoft, ancien dirigeant de la Fondation Bill & Melinda Gates et fondateur de la Fondation Raikes axée sur la jeunesse, est originaire du Nebraska et il a fait don de millions de dollars au département d’informatique où Farritor est étudiant.

Alors que Raikes est enthousiasmé par la découverte de Farritor, il regarde également au-delà du moment immédiat la manière dont elle pourrait – et devrait – façonner l’éducation. La plupart des jeunes qui fréquentent le programme qui porte son nom ont déjà étudié l’informatique au lycée.

Mais tous les enfants n’ont pas accès à des enseignants possédant ces connaissances.

« Les choses évoluent désormais très rapidement », a déclaré Raikes. « Alors oui, c’est un appel à l’action. Nous devons nous assurer que nos écoles publiques proposent un programme adapté aux besoins du 21e siècle.

La carrière de Raikes démontre comment la réussite commerciale peut être mise à profit pour faire progresser les connaissances. Mais l’aspect le plus passionnant de cette histoire est peut-être la collaboration qu’elle illustre. Farritor, qui a remporté 40 000 $ au premier tour, a réussi à décoder le « violet » en s’appuyant sur le travail d’autres concurrents. Et son avancement a, à son tour, incité certains d’entre eux à se joindre à ses efforts pour lire davantage de parchemins, en route vers le grand prix de 700 000 $.

Lorsqu’on lui a demandé comment il envisageait d’utiliser ses gains, Farritor a répondu par ce qui, pour lui, lui semble évident : acheter des ordinateurs plus puissants pour pousser encore plus loin le frisson de la découverte.