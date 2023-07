Une bonne gouvernance essentielle pour les entreprises qui déploient l’IA

Laurier: C’est super. Merci pour cette explication détaillée. Donc, parce que vous êtes personnellement spécialisé dans la gouvernance, comment les entreprises peuvent-elles équilibrer à la fois la fourniture de garanties pour l’intelligence artificielle et le déploiement de l’apprentissage automatique, tout en encourageant l’innovation ?

Stéphanie : Ainsi, équilibrer les garanties pour le déploiement de l’IA/ML et encourager l’innovation peut être une tâche très difficile pour les entreprises. C’est à grande échelle, et ça change extrêmement vite. Cependant, cela est extrêmement important pour avoir cet équilibre. Sinon, à quoi ça sert d’avoir l’innovation ici ? Il existe quelques stratégies clés qui peuvent aider à atteindre cet équilibre. Premièrement, établissez des politiques et des procédures de gouvernance claires, examinez et mettez à jour les politiques existantes là où elles ne conviennent pas au développement et au déploiement de l’IA/ML aux nouvelles politiques et procédures nécessaires, telles que la surveillance et la conformité continue, comme je l’ai mentionné plus tôt. Deuxièmement, impliquez toutes les parties prenantes dans le processus de développement de l’IA/ML. Nous partons des ingénieurs de données, du métier, des data scientists, mais aussi des ingénieurs ML qui déploient les modèles en production. Réviseurs de modèles. Acteurs de l’entreprise et organisations à risque. Et c’est sur cela que nous nous concentrons. Nous construisons des systèmes intégrés qui offrent transparence, automatisation et bonne expérience utilisateur du début à la fin.

Tout cela aidera donc à rationaliser le processus et à rassembler tout le monde. Troisièmement, nous devions créer des systèmes permettant non seulement ce flux de travail global, mais également capturer les données qui permettent l’automatisation. Souvent, de nombreuses activités se déroulant dans le processus de cycle de vie ML sont effectuées via différents outils, car elles résident dans différents groupes et départements. Et cela se traduit par le partage manuel d’informations, la révision et la signature par les participants. Il est donc essentiel d’avoir un système intégré. Quatrièmement, surveiller et évaluer les performances des modèles AI/ML, comme je l’ai mentionné plus tôt, est vraiment important car si nous ne surveillons pas les modèles, cela aura en fait un effet négatif par rapport à son intention initiale. Et faire cela manuellement étouffera l’innovation. Le déploiement de modèles nécessite une automatisation, il est donc essentiel de l’avoir pour permettre à vos modèles d’être développés et déployés dans l’environnement de production, en cours de fonctionnement. C’est reproductible, ça fonctionne en production.

C’est très, très important. Et avoir des métriques bien définies pour surveiller les modèles, et cela implique les performances du modèle d’infrastructure lui-même ainsi que les données. Enfin, l’entraînement et l’éducation, parce que c’est un sport collectif, chacun vient d’horizons différents et joue un rôle différent. Avoir cette compréhension croisée de l’ensemble du processus du cycle de vie est vraiment important. Et avoir l’éducation de comprendre quelles sont les bonnes données à utiliser et utilisons-nous correctement les données pour les cas d’utilisation nous empêchera beaucoup plus tard de rejeter le déploiement du modèle. Donc, je pense que tout cela est essentiel pour équilibrer la gouvernance et l’innovation.

Laurier: Il y a donc un autre sujet à discuter ici, et vous l’avez abordé dans votre réponse, à savoir, comment chacun comprend-il le processus d’IA ? Pourriez-vous décrire le rôle de la transparence dans le cycle de vie de l’IA/ML, de la création à la gouvernance en passant par la mise en œuvre ?

Stéphanie : Bien sûr. Donc l’IA/ML, c’est encore assez nouveau, ça continue d’évoluer, mais en général, les gens se sont installés dans un flux de processus de haut niveau qui définit le problème métier, acquiert les données et traite les données pour résoudre le problème, puis construit le modèle, qui est le développement du modèle puis le déploiement du modèle. Mais avant le déploiement, nous effectuons un examen dans notre entreprise pour nous assurer que les modèles sont développés selon les bons principes d’IA responsable, puis une surveillance continue. Lorsque les gens parlent du rôle de la transparence, il ne s’agit pas seulement de la capacité de capturer tous les artefacts de métadonnées tout au long du cycle de vie, les événements du cycle de vie, toutes ces métadonnées doivent être transparentes avec l’horodatage afin que les gens puissent savoir ce qui s’est passé. Et c’est ainsi que nous avons partagé l’information. Et avoir cette transparence est si important car cela renforce la confiance, cela garantit l’équité. Nous devons nous assurer que les bonnes données sont utilisées, et cela facilite l’explicabilité.

Il y a cette chose à propos des modèles qui doit être expliquée. Comment prend-il des décisions ? Et puis cela aide à soutenir la surveillance continue, et cela peut se faire de différentes manières. La seule chose sur laquelle nous insistons beaucoup dès le début est de comprendre quels sont les objectifs de l’initiative d’IA, l’objectif du cas d’utilisation et quelle est l’utilisation prévue des données ? Nous examinons cela. Comment avez-vous traité les données ? Quelle est la lignée des données et le processus de transformation ? Quels algorithmes sont utilisés et quels sont les algorithmes d’ensemble qui sont utilisés ? Et la spécification du modèle doit être documentée et précisée. Quelle est la limitation du moment où le modèle doit être utilisé et du moment où il ne doit pas être utilisé ? Explicabilité, auditabilité, pouvons-nous réellement suivre la façon dont ce modèle est produit tout au long de la lignée du modèle lui-même ? Et aussi, les spécificités technologiques telles que l’infrastructure, les conteneurs dans lesquels elle est impliquée, car cela a un impact réel sur les performances du modèle, où il est déployé, quelle application métier consomme réellement la prédiction de sortie du modèle et qui peut accéder aux décisions à partir du modèle. Donc, tout cela fait partie du sujet de la transparence.

Laurier: Oui, c’est assez vaste. Donc, étant donné que l’IA est un domaine en évolution rapide avec de nombreuses technologies technologiques émergentes comme l’IA générative, comment les équipes de JPMorgan Chase se tiennent-elles au courant de ces nouvelles inventions tout en choisissant également quand et où les déployer ?