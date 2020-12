Photo par Dave M. Benett / Getty Images

Regardez Ramsay préparer les favoris de Noël avec une torsion pendant que sa mère lui donne du fil à retordre

Noël est le moment de revenir aux films et émissions de télévision préférés. Chaque année, je revisite C’est une vie magnifique et Un Noël Charlie Brown. Beaucoup d’autres personnes ont fait des traditions Mourir dur ou le Rankin / Bass Rudolph le renne au nez rouge ou Seul à la maison. Honnêtement, si tu veux regarder Hustlers chaque année parce qu’il y a une scène mémorable à Noël, je ne vais pas vous dire de ne pas le faire!

Mais ces dernières années, j’ai commencé une nouvelle tradition. Je tire sur YouTube, je me blottis avec ma femme ou des amis et je regarde Noël avec Gordon, une émission spéciale en deux parties du Royaume-Uni en 2010 qui a été rebaptisée Le Noël ultime de Gordon Ramsay quand il a été diffusé aux États-Unis. Il a tout ce que je veux d’un spécial de Noël: une famille, de bonnes recettes et des photos occasionnelles d’un homme affûtant des couteaux puis les utilisant pour détruire des décorations de Noël.

Gordon Ramsay est l’un de mes chefs de télévision préférés. Il est devenu célèbre pour être incroyablement en colère tout le temps dans son émission de télé-réalité Fox La cuisine de l’enfer, mais dans la grammaire de la télé-réalité, sa colère se sentait plus performative qu’injure. C’était la colère d’acceptation, où les cibles faisaient également partie de la performance.

Et après La cuisine de l’enfer est devenu un succès, Ramsay a immédiatement pivoté pour être vaguement câlin. Les spectacles Cauchemars de cuisine et Chef cuisinier le faisait passer pour quelqu’un qui était extrêmement passionné par la nourriture et qui était attentionné et empathique envers ses semblables. Il voulait vraiment aider les gens à devenir de meilleurs chefs, ou du moins il était très doué pour jouer quelqu’un qui le voulait à la télévision. Et MasterChef Junior s’est avéré être son coup de maître, du moins d’un point de vue américain. (Son personnage était depuis longtemps plus sympathique au Royaume-Uni.) « Vous voyez? » le spectacle semblait se disputer. «Il est vraiment bon avec les enfants!»

Mais si vous voulez voir l’appel de Ramsay distillé en environ 90 minutes de télévision, Noël avec Gordon est le programme à regarder. Les recettes sont vraiment savoureuses. (J’en ai cuisiné plusieurs au fil des ans.) Au moins une est vraiment déroutante – c’est une farce qui semble être principalement faite de porc. Et Ramsay semble à la fois incroyablement chaleureux avec sa famille et légèrement maladroit, comme s’il ne savait pas comment les impliquer. Vers la fin de la première partie de la spéciale, la mère de Gordon arrive pour l’aider à préparer le dessert, comme si les producteurs voulaient que vous sachiez que même Gordon Ramsay a une mère qui lui donne du fil à retordre dans sa cuisine.

De plus, comme je l’ai indiqué ci-dessus, il y a plusieurs moments où il jette un regard menaçant à la caméra et aiguise des couteaux, avant de détruire un ornement de Noël dans chacun d’eux, comme pour vous rappeler que, oui, il se met toujours en colère – mais seulement contre objets inanimés.

La télévision britannique a une longue tradition d’émissions spéciales de Noël, dans laquelle les acteurs d’une émission populaire se réunissent pour un épisode unique se déroulant autour des vacances. Parfois, le spectacle est terminé depuis un certain temps; dans le cas de l’original Le bureau, un spécial de Noël en deux parties a servi de finale de la série et a conclu les histoires de l’émission plus d’un an après la finale de la saison deux. Mais le plus souvent, ces offres spéciales ne sont qu’un moyen de vérifier entre les saisons avec vos séries préférées, à une période de l’année où s’enregistrer avec de vieux amis est la tradition. (Downton Abbey a pris l’habitude de diffuser un spécial de Noël annuel, par exemple.)

C’est fou pour moi que le concept de la réunion de la distribution d’une émission de télévision pour une émission spéciale de Noël n’ait pas fait son chemin en Amérique. Noël est une période où regarder la télévision en famille est une évidence pour de nombreuses personnes, et qui ne voudraient pas un enregistrement rapide avec le gang de À votre santé ou quelque chose? Bien sûr, le drame du voyage dans le temps annulé Intemporel a utilisé le format pour conclure son histoire il y a quelques années, et quelques émissions ont produit des spéciaux de Noël comme introduction aux nouvelles saisons – Netflix’s Sense8 en a diffusé un en 2016, avant sa deuxième saison, et HBO Euphorie vient d’en diffuser un en prélude à la deuxième saison qu’il lancera en 2021.

Mais je pense que nous avons besoin de plus de promotions pendant les vacances, en règle générale. Docteur Who produit un nouvel épisode presque chaque année à l’occasion de Noël, peu importe où il en est dans son cycle de production. Nous devrions avoir quelque chose comme ça aussi! Ou du moins, tous nos chefs de télévision devraient être obligés de cuisiner les favoris de Noël tout en faisant semblant d’en être heureux!

Jusque-là, cependant, nous pouvons continuer à regarder Noël avec Gordon pour voir ce qui se passe lorsqu’un chef notoirement grognon met le sourire pour les vacances. Je sais que la plupart des personnages télévisés de Ramsay sont un acte. Je pense aussi que c’est amusant de voir à quel point son front se plisse anormalement quand il laisse entrer l’esprit de Noël, ne serait-ce que pendant quelques secondes.

Aussi sa recette de sauce règles. Vous devriez vraiment essayer.

Noël avec Gordon est disponible sur YouTube – en morceaux et en morceaux sur Chaîne YouTube de Ramsay et dans son intégralité (et de manière douteusement légale) autre part.