Une bonne chose : Les Mis est là pour vous compliquer la joie

Entends-tu les gens chanter?

Si vous êtes un ancien enfant de théâtre, un fan occasionnel de l’histoire française ou l’un des millions de personnes qui ont vu une forme quelconque de la comédie musicale la plus ancienne du West End de Londres, vous venez probablement de vous lancer dans la chanson.

Chantant les chants des hommes en colère, c’est la musique d’un peuple qui ne sera plus esclave.

Une fois que vous avez commencé, vous ne pouvez plus vous arrêter.

J’ai fait un rêve dans le temps passé…

Là-bas, dans l’obscurité…

Il y a une chanson pour chaque émotion : amour, chagrin, colère, désespoir. Les misérablesla comédie musicale basée sur le roman tentaculaire de Victor Hugo du XIXe siècle sur les révolutionnaires français, a lancé un million de rêves et de mèmes.

Mais que vous soyez un superfan qui veut me battre à propos de la digression de 100 pages du roman sur la bataille de Waterloo ou que Nick Jonas ait été bien casté dans le rôle de Marius lors du concert du 25e anniversaire (je suis sur Waterloo et sur Nick), ou simplement se souvenir d’avoir vu le film il y a 10 ans, Les misérables est quelque chose qui colle avec vous. Et c’est parce que c’est l’une des rares œuvres d’art qui parvient à capturer pratiquement tout ce qui concerne l’humanité.

La comédie musicale a, à bien des égards, dépassé le roman dans l’imaginaire culturel. Les chansons en Les Mis sont si accrocheurs qu’ils deviennent l’alpha et l’oméga de la pièce, quelque chose à chanter lors de voyages en voiture et, pour beaucoup de gens, complètement séparés de l’histoire. Mais ce qui donne à ces chansons leur gravité, ce sont les thèmes de Les Mis: Il s’agit fondamentalement d’une justice mal placée et d’inégalités sociales. La clé pour ne pas prendre les chansons de Les Mis pour acquis regarde de plus près le livre sur lequel la comédie musicale est basée.

Mon premier emploi à la sortie de l’université était dans la recherche en économie. J’ai vécu en Zambie et j’ai interviewé des gens au sujet d’un système d’égouts qui devait être construit dans les deux prochains mois. Le réseau d’égouts a été prévu pour un quartier « périurbain » situé dans l’espace où la ville rencontre la campagne. Chaque mois, ils attendaient qu’il soit construit, et chaque mois, il n’était pas construit. Chaque hiver, en raison de l’absence d’un système d’égouts, les rues sont inondées et le choléra balaie une grande partie de la zone périurbaine de Lusaka.

Cela ne semble pas, à première vue, avoir à voir avec Les Mis. Mais comme l’écrivait Victor Hugo, l’auteur : « L’histoire des hommes se reflète dans l’histoire des égouts.

Les Mis se déroule dans le Paris périurbain du XIXe siècle, complètement éloigné de la réalité de nombreux Américains de la classe moyenne supérieure, et il est donc facile de le considérer comme un simple ensemble musical pour des chansons romantiques et révolutionnaires. Mais ce cadre ressemble beaucoup à beaucoup de zones périurbaines aujourd’hui. Le système « judiciaire » qui met Jean Valjean, l’un des personnages au centre de l’histoire, en prison pendant 19 ans pour avoir volé une miche de pain pour nourrir sa famille ressemble inconfortablement à l’Amérique moderne.

Au bout du Les misérablesValjean a une confrontation avec son ancien poursuivant, le flic Javert, qui n’a aucun sens de la pitié, dans les égouts de Paris.

Dans cette partie de Les misérablesle livre, Hugo fait une digression massive sur les réseaux d’égouts de Paris : leur histoire, leur présent, et la possibilité de progrès social et d’hygiène à travers leur curage.

C’est de cela qu’Hugo traite dans le livre : l’inégalité, l’injustice, et ce qui se passe quand vous avez un environnement urbain et périurbain massif où les gens ont faim. Il explique à quel point c’est vraiment mauvais quand les gens n’ont pas de systèmes d’égouts fonctionnels et qu’ils sont poussés à la révolution. Il le déclare explicitement dans son épigraphe originale !

« Tant qu’existera la damnation sociale, par les lois et les coutumes, créant artificiellement l’enfer au cœur de la civilisation et brouillé un destin divin avec la calamité humaine ; tant que les trois problèmes du siècle – l’avilissement de l’homme par le prolétariat, la démoralisation de la femme par la faim, le dépérissement de l’enfant par les ténèbres – ne seront pas résolus ; tant que l’étouffement social est possible dans certaines zones ; en d’autres termes, et pour prendre une vue encore plus large, tant que l’ignorance et la misère existent dans ce monde, des livres comme celui que vous allez lire ne sont peut-être pas tout à fait inutiles.

Les romans sociaux fournissent une carte des conditions qui poussent les gens à la révolution et forcent les gens à regarder les pires parties de la société que nous créons. Mais, comme le dit cette critique du livre, les propres mots d’Hugo ci-dessus fournissent une vision limitée de ce que fait son livre. La littérature fait ce que l’économie ne peut pas : elle fournit non seulement des prescriptions politiques qui permettent à plus de gens de vivre, mais fournit les raisons de vivre.

La comédie musicale ne transmet peut-être pas tout à fait la gravité sociale du roman, mais elle transmet bien la partie humaine, montrant à travers la musique et la danse la gamme infinie de l’expérience humaine. La combinaison de ce dont les gens se souviennent – des chansons accrocheuses – et de ce que les gens oublient – des commentaires sociaux sérieux – est ce qui fait Les Mis si brillant.

La raison pour laquelle les révolutionnaires de Les Mis se battent et Hugo écrit est 1) pour des choses comme de meilleurs systèmes d’égouts ou des programmes sociaux, et 2) à cause des options que ces systèmes d’égouts offrent pour vivre. Eponine devrait s’inquiéter choléra; Eponine chante également une chanson que n’importe qui, n’importe où, qui a connu un amour non partagé peut comprendre. Les Mis commence par une exploration d’un système de justice injuste et apporte une réponse dans la miséricorde de l’évêque et la vie de Jean Valjean.

C’est le génie du bon art; c’est le génie de Les Mis. Les mèmes sont bons. Le chant est super, et les blagues, et tout ça, parce que c’est ce qui nous rend humains. Ce n’est pas là pour tuer votre joie parce que la joie est ce qui nous rend humains — c’est là pour la compliquer. Il dit qu’il y a la pauvreté, il y a la faim, et cela nous rend inhumains de l’ignorer et de ne pas travailler au progrès social. Et pourtant, il y a de la joie, il y a de l’amour, et il y a de la beauté, du pardon et de la miséricorde.

En fin de compte, nous voulons un monde où les humains prospèrent. C’est un monde avec des systèmes d’égouts fonctionnels et un monde avec le chant. Les misérablessous toutes ses formes, nous donne une vision pour les deux.

Tu peux lire Les misérables gratuitement ici. Pour plus de recommandations du monde de la culture, consultez le Une bonne chose les archives.