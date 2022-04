Une bonne chose : l’ail, un aliment parfait

Il est difficile de se plaindre de manger du fromage français, de la baguette, des rillettes et des fruits à noyau succulents pendant des semaines. J’avais eu des bols fumants de moules et des poulets rôtis à la peau croustillante et des pommes de terre au beurre et beaucoup de croissants au chocolat. Mais ce n’est qu’après avoir été à Paris pendant environ un mois que j’ai réalisé ce que j’avais raté. Mes papilles avaient envie de quelque chose, et je n’arrivais pas à comprendre ce que c’était.

Heureusement, mon mari et moi avions prévu un voyage à mi-parcours de notre séjour parisien pour visiter la maison d’un ami à Ischia, une île au large de Naples, pour un long week-end. A notre arrivée, nous avons retrouvé nos amis sur la plage. « Nous avons besoin de déjeuner ! » ont-ils dit, et nous avons grimpé des escaliers jusqu’à un restaurant surplombant la mer bleu foncé scintillante. Nous avons commandé plusieurs bouteilles de Prosecco et des bols de pâtes aux fruits de mer et, surtout, un tas de bruschetta fraîche, les tranches de pain croustillantes garnies de tomates suintantes.

J’en ai mordu un et ma langue s’est mise au garde-à-vous, brûlant juste un peu, le goût se répandant aux quatre coins de mon palais. J’ai baissé les yeux et j’ai vu les minuscules taches blanches mélangées aux tomates. C’était comme goûter un souvenir : l’ail ! Ail frais, cru, piquant et ardent. Mon envie avait été exaucée.

La cuisine française utilise beaucoup d’ail, bien sûr – et de plus en plus à mesure que vous vous dirigez vers le sud. Il est considéré comme un légume français par excellence. Mais c’est souvent plus subtil et plus intégré au plat qu’en Italie. Lorsqu’il se présente, il est souvent rôti ou frit ou confit, son feu apprivoisé et altéré par la chaleur, la graisse et la patience. Dans une grande partie de l’Italie, en revanche, il est omniprésent ; plus il y en a, mieux c’est, plus c’est piquant, mieux c’est.

Mais l’ail est une plante cosmopolite, citoyenne du monde. Partout dans le monde, les gens le cultivent et le mangent depuis des milliers d’années, à commencer par le continent asiatique dans des endroits comme la Chine et l’Inde. Il avait des applications culinaires et médicinales, allant du traitement des infections à la conjuration des esprits malveillants. Des gousses d’ail ont été trouvées dans la tombe égyptienne de Toutankhamon lorsqu’elle a été fouillée en 1922. Les anciens Romains l’adoraient.

Les envahisseurs romains ont apporté l’ail en Europe à l’époque médiévale, et il a fait son chemin vers les Amériques au 17ème siècle. Mais selon l’endroit où vous vous trouviez, il pouvait être considéré comme spécial, le territoire des riches, ou peut-être suspect, car il était associé aux immigrés et aux étrangers, souvent considérés comme pauvres, sales et peut-être dégénérés.

Au début du XXe siècle, l’ail était encore particulièrement difficile à trouver en Angleterre, considéré avec méfiance par les cuisiniers amateurs de viande et de deux légumes. Son adoption dans ce pays est due en grande partie à Elizabeth David, un taon d’une Anglaise qui a fait la guerre dans divers pays méditerranéens, en Égypte et en Inde. Lorsqu’elle est revenue dans son pays natal après la guerre, elle l’a trouvé lugubre et gris, gémissant encore sous le poids des mesures d’austérité qui maintenaient la nourriture fade et sans intérêt.

Pensant avec nostalgie aux ingrédients brillants et frais qu’elle mangeait en particulier en Italie, elle a commencé à écrire à leur sujet, produisant finalement un livre intitulé Un livre de cuisine méditerranéenne en 1950. Pour un chef anglais sans lien avec la Méditerranée dans sa formation, le lire était un peu comme écrire un roman fantastique. Des ingrédients comme l’huile d’olive, le basilic, les aubergines et, bien sûr, l’ail étaient encore pratiquement introuvables. Pour David, c’était autant une déclaration d’espoir qu’une tentative de capturer des souvenirs. Un jour, la morosité et l’austérité seraient terminées, et si les gens demandaient de l’huile d’olive et de l’ail, ils pourraient peut-être en avoir.

Et en effet, ils le pouvaient. David a écrit de nombreux autres livres explorant d’autres cuisines et l’histoire de la nourriture. Elle est devenue une rédactrice de magazine vénérée et a finalement ouvert une boutique où les cuisiniers pouvaient trouver des équipements de cuisine difficiles à localiser. Mais c’est son amour de l’ail, et de tout ce qui l’accompagne, et des cultures qui l’utilisaient si bien, qui a déclenché une révolution dans un petit pays, aux répercussions durables. (Il n’est plus difficile de trouver de l’ail en Angleterre maintenant.)

J’ai plus de français dans mon héritage que d’italien, mais dans ma cuisine maison, je suis profondément en faveur de l’ail. Si une recette demande deux clous de girofle, cela signifie au moins quatre, peut-être six. L’ail entre dans chaque casserole juste au moment où les oignons finissent de brunir et de ramollir, grésillant pendant une minute avant que les légumes ou les crevettes ou tout ce que je cuisine ne soient ajoutés. (Dans un exemple moins sophistiqué sur le plan culinaire, la garniture appropriée pour le pop-corn, dans mon livre, est le sel à l’ail.)

L’attrait de l’ail ne vient pas du fait qu’il s’agit d’un aliment miracle antioxydant, bien que la science le suggère. Je ne suis pas non plus particulièrement inquiet des vampires qui se cachent devant ma porte.

Il y a simplement quelque chose d’indescriptiblement parfait dans une gousse d’ail, dans le type de chaleur spécifique qu’elle ajoute à un plat. En m’inspirant des Français et des Italiens, j’aime la façon dont il se développe en fonction de la façon dont vous le cuisinez, des nombreuses choses que cela peut être. Glissez des clous de girofle sous la peau d’un poulet entier avant de le faire rôtir, et ils apporteront une douceur savoureuse à la viande. Tranchez-le et faites-le frire, saupoudrez-le sur un plateau de légumes verts braisés, et vous avez une garniture délicieuse. Hachez-le en petits morceaux et ajoutez-le à une pâte à tartiner, et c’est épicé. Braisez-le dans l’huile ou rôtissez-le entier et vous pouvez l’étaler sur du pain. Les paysages bouclés et vert vif qui en poussent au printemps sont une touche de feu presque salé appétissant lorsqu’ils sont hachés et ajoutés aux œufs brouillés. C’est un aliment parfait.

Mais je n’y pense pas jusqu’à ce qu’il soit épuisé, ce qui signifie que je triche parfois. J’achète de l’ail haché en bocaux parce que je le parcours si vite. Avez-vous déjà essayé de faire un plat qui demande de l’ail sans ail ? Les résultats sont tristes, plats, comme si une lumière s’était éteinte.

Quand je sens l’odeur de l’ail sur le bout des doigts, je pense à Elizabeth David. Je pense aussi à cette bruschetta sur la plage d’Ischia, et à la belle tête d’ail que j’ai achetée au marché en rentrant à Paris. Je pense aux moules dans un bouillon de vin à l’ail que j’avais dans un café du boulevard et aux escargots que j’ai commandés peu de temps après, tous beurrés, aillés et brillants. Et je suis terriblement heureux de vivre dans un monde qui a des écrivains, des cuisiniers, des expérimentateurs et de gros bulbes d’ail.

