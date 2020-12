Apaisé par la nature

C’est le remontant des Fêtes dont vous pourriez avoir besoin en ce moment.

Ce Noël a été différent.

Normalement, j’anticipe avec impatience la fin de l’année – j’attends avec impatience les cadeaux, les bons vœux d’amis et d’étrangers, le congé du travail. C’est l’occasion de revenir sur l’année qui a été et de se préparer pour l’année à venir. Le monde change, mais à cette époque de l’année, ces vacances restantes, nous essayons de rester aussi similaires que possible. Nous aimons ces petites îles de temps qui changent un peu plus lentement que le reste de nos vies.

En 2020, cependant, il est plus difficile d’apprécier cette île de temps où le temps n’a plus de sens. Chaque jour se confond avec le suivant, et au moment où j’écris ceci (le 23 décembre), il est difficile de croire que Noël n’est qu’à deux jours, même si regarder mon calendrier me dira que c’est le cas. Je n’ai toujours pas posé mon arbre. J’y reviendrai quand j’y arriverai, peut-être le 27 décembre ou quelque chose comme ça.

YouTube, comme toujours, est entré dans ce vide que j’ai ressenti. Certaines de mes chaînes préférées pour créer une «ambiance» – des paysages sonores destinés à reproduire des expériences particulières du monde réel, généralement avec des visuels légèrement animés assortis – ont tout mis en œuvre cette saison des fêtes, créant des atmosphères de Noël ravissantes, festives et douloureuses. le monde qui existait autrefois.

Les «cafés de Noël» sont particulièrement populaires. Il y en a apparemment des milliers (bien qu’il ne s’agisse probablement que de «dizaines»), et ils ont tendance à présenter les mêmes éléments. Il y a un café décoré pour les vacances, des boissons chaudes fumantes sur les tables. Il y a une douce musique de Noël (et souvent un feu crépitant). Il y a de la neige qui tombe paisiblement dehors. En voici un spécifiquement défini chez Starbucks.

Un ami et moi nous rassemblons parfois sur Zoom, montrons une de ces vidéos à l’écran, puis parlons de la façon dont nous souhaitons être assis dans un très vrai café, à parler face à face. Pour l’instant, c’est un substitut.

Ce qui est un peu étrange à propos de ces vidéos, c’est le fait qu’aucune d’entre elles n’a de personne, pas même un barista ennuyé derrière le comptoir. Ce sont des cafés de Noël dépourvus d’humains (même si l’un de mes préférés fait parfois passer quelqu’un sur le trottoir). En les regardant, on a vraiment l’impression que le monde attend que nous y revenions, comme si ces joyeux espaces de vacances étaient encore quelque part, si seulement nous pouvions les trouver.

Mais ce vide permet également à mon ami et à moi de nous projeter plus facilement dans ces espaces. Si personne d’autre n’est là, nous pouvons peut-être prendre une tasse de cidre ou de chocolat chaud et nous asseoir ensemble sans nous soucier de tout ce qui vaut la peine de s’inquiéter pour le moment. Cela pourrait être un espace idéalisé, et cela dit quelque chose sur 2020 qu’il est plus facile d’imaginer un café idéalisé comme un café vide que jamais auparavant.

YouTube est moche avec les paysages sonores de Noël et d’hiver, vers lesquels je me tourne chaque année, car Noël en Californie sera toujours un peu décevant pour une fille du Midwest élevée sur la neige à la dérive. J’adore cette visite dans un appartement de Noël dans le New York des années 1950, cet enregistrement au bureau du Père Noël et cette paisible cabane de montagne au milieu d’un blizzard. Ou considérez ce regard sur une fête de Noël vue de l’extérieur de la maison où elle se déroule (regardez toutes ces personnes à l’intérieur; n’aimeriez-vous pas les rejoindre?). Ou cette vitrine de Noël victorienne? Je pourrais continuer.

Le fait est que nous pourrions nous sentir non amarrés dans le temps en ce moment, mais la promesse de trouver cette petite île où tout est pareil et où rien n’a changé est extrêmement attrayante. Je ne sais pas s’il y a autant de cafés de Noël sur YouTube cette année parce que nous manquons tous les attributs de la saison ou parce que ceux d’entre nous qui passent du temps sur les chaînes d’ambiance de YouTube continuent de les regarder, mais ces deux hypothèses sont gentilles de la même chose. Noël est mieux partagé avec d’autres personnes. Nous ne pouvons pas faire ça maintenant, mais tant que nous ne le pouvons pas, nous pouvons au moins faire semblant.

Les chaînes d’ambiance sont partout sur YouTube. Certains de mes favoris sont Apaisé par la nature, Automne confortable, et Ambiance Ma.