Une bonne chose: la beauté brutale de Veneno

J’ai besoin que tout le monde regarde Veneno, une superbe série HBO Max sur la narration et la survie.

Parfois, quand nous avons de la chance, nous avons une émission de télévision comme Veneno – le genre de spectacle qui vous réveille et vous fait prêter attention. Le genre qui vous fait réfléchir aux innombrables façons dont nous racontons des histoires et à toutes les possibilités que nous n’avons pas encore envisagées. Le genre qui vous donne le pouvoir de voir le monde différemment et fait vibrer vos sens. Le genre qui donne envie d’en parler avec tout le monde.

Ce genre d’émission télévisée, malheureusement, ne revient pas assez souvent. Et c’est pourquoi, je suppose, j’écris sur Veneno, une série originale de huit épisodes d’une saison de HBO Max qui, à mon avis, est la meilleure émission de télévision de l’année dernière.

Veneno, dans la pratique, est le mot espagnol pour le venin. Mais c’est aussi le surnom de Cristina Ortiz Rodríguez ou «La Veneno», une vraie chanteuse et célébrité transgenre espagnole qui s’est fait connaître au milieu des années 90 après être apparue dans l’une des émissions télévisées les plus populaires de fin de soirée en Espagne. Veneno parle de sa vie, de toutes ses joies et de ses complications.

«Sultan, courtisane, Pocahontas à l’indienne, mais avec un requin», dit-elle à un journaliste quand on lui demande de se décrire dans le premier épisode (l’émission, qui est en espagnol, est disponible en streaming avec des sous-titres en anglais ou un doublage en anglais) . «Le requin… Il est entre mes jambes. Que serait le requin d’autre?

Quoi Veneno Il est clair qu’à l’époque, le travail du sexe était l’une des seules professions acceptables pour les femmes trans. Ainsi, en marge de la société, Cristina a créé sa propre vie où elle pourrait être La Veneno et écrire les règles de sa propre existence. Dans cette existence, elle peut être qui elle veut être – un sultan, une courtisane, Pocahontas – d’une manière que la société au sens large n’accepterait jamais (et peut-être qu’elle n’a pas toujours eu le courage).

La fantaisie et la beauté sont rédemptrices; ils sont le pouvoir.



Veneno parle beaucoup de Cristina car elle raconte son enfance, le traumatisme qu’elle a subi, comment elle a appris à surmonter ce traumatisme et comment elle a construit une personnalité et exercé un sentiment de létalité pour survivre. Mais la série examine également son effet sur d’autres personnes: ce que cette femme incontrôlable représentait pour la communauté queer, en particulier les hommes et les femmes transgenres, qui la regardaient combattre tant de leurs propres batailles internes et externes aux yeux du public.

Cette perspective se matérialise à travers les yeux d’une adolescente Valeria Vegas, une étudiante qui cherche à savoir ce qui est arrivé à La Veneno qu’elle a vu à la télévision lorsqu’elle était enfant. Elle rattrape La Veneno, dont le glamour et les paillettes ont cédé la place à la vieillesse et à un peignoir violet qu’elle porte pendant la journée. Valeria n’est pas complètement sortie quand elle rencontre son héros, et la série explore leurs voyages parallèles pour trouver l’acceptation et ce que nous apprenons de nos familles choisies.

À travers des flashbacks et des décalages vers le présent, les deux revivent la vie de La Veneno: les regrets, les joies, l’excitation, les ennuis, les embarras, la volatilité et peut-être – enfin – la paix, car Vegas veut écrire la biographie de La Veneno.

Cette biographie – ¡Digo! Ni puta ni santa. Las memorias de La Veneno (Pas une putain, pas un saint: les souvenirs de La Veneno), dont la vie réelle Vegas a publié en 2016 – sert de matériel source pour la série. Vegas est crédité en tant qu’écrivain sur les huit épisodes de la série et certains des vrais amis de La Veneno jouent même eux-mêmes.

Peut-être à juste titre, la plus grande que nature adulte Cristina est jouée par trois actrices exceptionnelles, chacune couvrant une période différente de sa vie. Jedet Sánchez, Daniela Santiago et Isabel Torres jouent trois rôles largement différents (Santiago incarne La Veneno à son plus beau moment, juste quand elle devient une star), mais chacun lui imprègne la dignité et l’humanité. Torres, en particulier, vous coupera le souffle en tant que Cristina plus âgée, regardant avec nostalgie la vie qu’elle a vécue mais ne la laissant jamais glisser dans une sentimentalité absolue.

De plusieurs façons, Veneno est déjà révolutionnaire simplement par son existence en raison de la façon dont il fait face à un manque total de représentation dans le statu quo. Les émissions sur l’expérience trans et principalement sur les personnages trans sont rares (les acteurs trans jouent les personnes trans dans l’histoire de Cristina). Nous sommes encore à un point où les acteurs cisgenres trébuchent sur des excuses pour avoir envisagé et assumé des rôles transgenres dans les films et à la télévision. Le travail du sexe est toujours un sujet que les médias ont du mal à comprendre. Cette Veneno est une percée pour la télévision est à la fois un compliment et une horrible vérité sur les progrès que le média doit encore faire.

Mais les révélations dans Veneno ne vous arrêtez pas à la représentation.

Thématiquement, Veneno a beaucoup en commun avec le récent C’est un peché et la série FX antérieure Pose (ce dernier représentant l’essentiel de la représentation trans à la télévision). Émotionnellement, je le comparerais aussi aux films du réalisateur Pedro Almodovar. Un de mes amis a dit que c’était comme celui de Tim Burton Gros poisson, si Gros poisson était à propos de Paris brûle et réalisé par Almodovar – une description parfaite, à condition que vous soyez familier avec toutes ces références.

Et encore, Veneno est tout simplement sa belle chose.

Les créateurs Javier Ambrossi et Javier Calvo ont trouvé un moyen de raconter une histoire qui cloue si spécifiquement les complexités de l’identité queer et de l’insécurité d’une manière qui semble si familière aux personnes qui ont vécu cette expérience. C’est évident dans des moments aussi légers que le langage corporel de Valeria, qui se resserre lorsqu’elle est avec sa famille, contrastant avec la façon dont elle se déroule lorsqu’elle est dans l’appartement de Cristina. Mais il est également présent dans des scènes plus lourdes et plus honnêtes, comme celles qui illustrent les façons destructrices de Cristina de faire face au chagrin.

Leur magie est de trouver un moyen de dépeindre ces émotions difficiles sans compromettre la profondeur de l’expérience vécue par Cristina.

La série n’est jamais cruelle pour Cristina, mais elle ne la peint pas non plus comme infaillible. Veneno se rend compte que Cristina, comme nous tous, sommes les architectes de notre propre vie. La façon dont chacun de nous voit le monde est le résultat de la façon dont nous discernons entre réalité et fantaisie.

Pour les personnes queer en particulier, ce fantasme devient plus important face à une réalité qui n’a pas de place pour vous. Peut-être, comme Cristina, embrassez-vous la force de la narration pour devenir la courtisane, le sultan ou le requin et trouver votre propre pouvoir – pour inventer vos propres légendes sur les relations avec les princes, pour vouloir vous-même croire en la magie et heureusement toujours après , comme vivre pour l’éternité sur une île grecque.

Ambrossi et Calvo reconnaissent les fantasmes de Cristina en tant que tels, jouant avec le réalisme magique un moment et le flanquant avec la dureté de la réalité le lendemain. La déconnexion entre notre réalité et nos rêves est volontairement dure, et peut-être même douloureuse. Mais à aucun moment ils ne nient à quel point la fantaisie est importante pour l’existence de La Veneno, et à quel point la compréhension est vitale pour comprendre la nôtre.

Veneno diffuse HBO Max.