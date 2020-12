La neige tombe sur le parc national de Brecon Beacons, Pays de Galles, 2020. | Ben Birchall / PA Images via Getty Images

Le poème en prose de Dylan Thomas rendra votre Noël Zoom festif.

Peut-être que vous faites Noël sur Zoom cette année.

Dans ce cas, vous devrez trouver une sorte d’activité festive de vacances à laquelle tous les membres de votre groupe peuvent participer. Quelque chose que vous pouvez faire à distance, ce qui exclut principalement le dîner, l’artisanat et de nombreux jeux de société. Quelque chose qui ne sera pas affecté par un son lag, qui exclut le chant des chants de Noël.

Puis-je vous suggérer de lire à tour de rôle et à haute voix «A Child’s Christmas in Wales» de Dylan Thomas?

La lecture à voix haute est l’une des grandes activités communes de Zoom, car il y a un ordre clair pour savoir qui parle quand et vous ne vous retrouvez pas dans cet endroit gênant où tout le monde parle sur le décalage audio de tout le monde. L’inconvénient est que dans la plupart des cas, bien sûr, la lecture à haute voix est insupportable en tant qu’activité de groupe. Mais à Noël, c’est exactement le genre de passe-temps agréablement twee et à l’ancienne dont vous pourriez avoir envie.

Et «Noël d’un enfant au Pays de Galles» est parfait à ces fins. C’est la bonne longueur, à peine 3000 mots, la longueur d’un explicatif Vox de taille moyenne. Cela semble également juste. Thomas a initialement développé le morceau pour la radio, donc il est conçu pour être lu à haute voix, avec les mots vous encourageant à les mâcher pendant que vous lisez. Essayez cette phrase, décrivant les postiers livrant des colis de Noël: «Les yeux arrosés et le nez griffé par le vent, sur les pieds écartés et gelés, ils se sont croisés jusqu’aux portes et les ont mangés virilement.

Mittened sur eux virilement. Tu ne veux pas juste dire ça à voix haute une fois ou deux? Tu ne peux pas voir les facteurs frapper courageusement sur ces portes gelées?

«Le Noël d’un enfant au Pays de Galles» est un récit en prose, plus ou moins: pas tout à fait une histoire courte, pas tout à fait un essai, peut-être un petit poème en prose. Il s’agit de réminiscences des Noëls d’enfance de Thomas, parfois livrés directement au lecteur et parfois livrés en dialogue avec un enfant auditeur imaginaire. Dans ses 3000 mots, Thomas couvre les cadeaux (à la fois utiles et inutiles), les incendies de maison, les cigarettes bonbons et l’omniprésence des oncles à Noël.

Ce qui l’intéresse le plus, cependant, c’est évoquer un souvenir sensoriel d’être un tout petit enfant à Noël: la neige extrêmement froide, la laine qui pique, les longues périodes d’ennui ponctuées d’excitation vicieuse. Dans cette pièce, «neige [comes] châle hors du sol et [swimming] et [drifting] des bras, des mains et du corps des arbres », tandis que les garçons font la guerre aux chats,« élégants et longs comme des jaguars et horribles à moustaches », et« tous les Noëls roulent vers la mer à deux langues, comme un froid et la lune en tête baissée dans le ciel qui était notre rue.

Lorsque vous lisez cette phrase ou que vous l’entendez vous lire, tous vos Noëls se dérouleront aussi dans la rue de votre maison d’enfance. Et puis ce sera comme si vous y étiez, même cette année, alors que vous ne pouvez peut-être pas l’être. Lire «Le Noël d’un enfant au Pays de Galles» est une façon de se rassembler et de s’évader, tout en même temps, dans une année où l’on a vraiment besoin des deux.

Vous pouvez trouver « Le Noël d’un enfant au Pays de Galles » sur Project Gutenberg ou en couverture rigide.