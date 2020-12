Amanda Northrop / Vox; HBO

La meilleure nouvelle émission de HBO est une quête hilarante et poignante pour comprendre les petites choses.

Une bonne chose est la fonction de recommandations de Vox. Dans chaque édition, retrouvez une autre chose du monde de la culture que nous vous recommandons vivement.

Si Comment avec John Wilson peut nous apprendre n’importe quoi, c’est qu’il y a une immense puissance comique – et une émotion – dans un esprit à sens unique.

À travers son excellente première saison de six épisodes d’une demi-heure, la série HBO a un objectif simple: approfondir un sujet extrêmement spécifique sur lequel son narrateur à la première personne, John Wilson, se fixe, suivant son obsession aussi loin que possible. . Le résultat est une docu-comédie dans la veine de l’excellent de Comedy Central Nathan pour vous (dont la star, Nathan Fielder, est un producteur exécutif sur John Wilson), ce qui signifie que les efforts de Wilson pour répondre aux questions brûlantes qu’il se pose – Pourquoi y a-t-il des échafaudages partout à New York? Pourquoi certaines personnes recouvrent leurs meubles de plastique? – sont souvent dictés par les gens autour de lui.

Les personnes en question sont ses amis et ses voisins, mais ce sont aussi des propriétaires de magasins, des vacanciers et des entrepreneurs socialement maladroits. Peut-être que les amis de Wilson l’emmènent dîner pour son anniversaire, et cela lui fait réfléchir à la complexité de partager le chèque; à partir de là, il pourrait rechercher des membres d’une association d’arbitres professionnels, qui finiraient par lui apprendre le sophisme d’une juste et même scission.

Comment avec John Wilson se tord souvent dans des formes maladroites pour passer de ses points de base A à ses points plus particuliers B, et le voyage est toujours drôle dans son étrangeté. Le plus grand atout de l’émission est son style: Wilson lui-même reste presque toujours exclusivement derrière la caméra, racontant tout ce que nous voyons ou interviewant les gens à l’écran, son discours rempli de longues pauses et de trébuchements qui trahissent sa propre maladresse sociale. Parfois, nous voyons les pieds de Wilson ou son ombre sur le sol ou son reflet dans un miroir. Surtout, cependant, nous voyons le monde à travers ses yeux perspicaces, apercevant les chiens qui pissent et les interactions humaines et étrangement nommés devantures de magasins de New York que la plupart des gens regardent au-delà (Wilson vit dans le Queens, donc c’est un spectacle très centré sur New York) . Ce n’est pas seulement fascinant de voir ce que la caméra de Wilson capture; c’est aussi un élément crucial de l’humour de la série, car Wilson édite les images avec un script qui permet à des images spécifiques de ponctuer chaque blague.

(Mon exemple préféré: lorsque Wilson pense que New York, malgré ses barrières physiques croissantes, «laisse toujours les porcs aller où ils veulent», et la caméra se tourne vers un homme promenant son cochon en laisse … avec une paire de flics debout juste devant eux. Si vous savez, vous savez.)

Presque toutes ces images de type documentaire existent en dehors des spécificités du temps – un trait rare et bienvenu en 2020, lorsque beaucoup d’entre nous peuvent se rappeler l’horreur de chaque mois dans des détails malheureux. Nous voyons les saisons changer tout au long Comment avec John Wilson, mais on ne sait généralement pas quel mois ou même quelle année tout cela a lieu. L’accent est plutôt mis sur les mondanités intemporelles de la vie de Wilson et sa persévérance à les pousser jusqu’à ce qu’elles éclatent.

Et ses efforts fournissent une évasion hilarante de ce que la plupart des nouvelles ou des séquences documentaires nous montrent en ce moment: Oui, je préférerais vraiment regarder Wilson interviewer un homme qui possède une entreprise destinée à aider à restaurer les prépuces des hommes (!!!!!) que de regarder une sombre histoire sur la façon dont Covid-19 ravage l’Amérique. Parce que aussi dégoûtant que soit l’appareil propriétaire «TLC Tugger» du gars, il est beaucoup plus drôle qu’une maladie imparable, et tout aussi réel.

Cela dit, nous sommes neuf mois dans une pandémie, et Comment avec John Wilson est diffusé pendant un. Et parce que la série regarde la vraie vie telle que Wilson la voit, elle finit par faire face à la pandémie. Ce qui est surprenant, c’est à quel point le spectacle arrive à ce point, presque complètement par accident, vers la fin d’un voyage totalement indépendant.

La production de la finale de la saison s’est poursuivie en mars 2020. Je ne vais pas trop en dire, mais il suffit de dire qu’à mi-parcours de l’épisode, Wilson se retrouve à tourner dans un New York en pleine transformation. Les images à l’écran peuvent sembler douloureusement familières à beaucoup d’entre nous qui étions à New York à l’époque, connaissant de longues lignes de supermarchés surréalistes ou marchant dans des rues vides. Il y a une longue photo sinueuse de gens qui attendent pour faire leurs courses, alors que Wilson tente de ramasser un article avec lequel cuisiner. C’est presque une scène re-traumatisante, regarder des élans anxieux fous pour faire le plein de nourriture et voir Wilson abandonner et aller ailleurs – seulement pour trouver le prochain magasin où il s’arrête pour être volé – est obsédant.

L’arrivée soudaine de la pandémie sur un spectacle autrement détaché du temps évoque des souvenirs difficiles. Mais Covid-19 et ses répliques ne sont pas au centre de l’épisode. Wilson ne s’attarde pas sur le nombre de morts ou la politique du port de masque; il n’est pas prématurément nostalgique des bons vieux jours où aller et faire ce que vous voulez. Il est anxieux et seul à l’intérieur, et il se consacre toujours à résoudre sa dernière énigme auto-imposée (de «comment faire le risotto parfait»).

En ce moment, tout comme lors de la première frappe de Covid-19, la quête culinaire de Wilson est une priorité. C’est une préoccupation si mineure face à un grave danger, mais la plupart de nos problèmes personnels ne sont-ils pas mineurs par rapport aux calamités majeures? Alors que nous aspirons à la certitude et au contrôle face à l’imprévisible, nous avons tendance à faire exploser nos propres problèmes pour paraître beaucoup, beaucoup plus grands. C’est pourquoi John WilsonLa spécificité de est tellement hilarante et provocante, quelle que soit sa période (ou son absence).

En fin de compte, 2020 et la crevaison finale de la saison 1 de l’émission John Wilsonla petitesse juste assez sans le déchirer. Parce que dans le monde de ce spectacle très drôle, nos pensées les plus étranges sont souvent les plus précieuses. Nous n’avons pas besoin d’oublier cela, ni d’oublier d’en rire aux éclats.

Les six épisodes de Comment avec John Wilson la première saison est disponible pour diffusion sur HBO et HBO Max. Une deuxième saison est en cours de développement.