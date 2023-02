Une bombe tue un soldat et blesse 11 personnes dans le sud-ouest du Pakistan

QUETTA, Pakistan – Un attentat à la bombe près d’un véhicule transportant des troupes paramilitaires pakistanaises dans la province du sud-ouest du Baloutchistan a tué un soldat et blessé 11 personnes, pour la plupart des civils, ont annoncé lundi des responsables de la police et de la sécurité.

Le Pakistan lutte contre une insurrection au Balouchistan depuis plus d’une décennie, les séparatistes de la province exigeant une autonomie complète ou une plus grande part des ressources gazières et minérales de la province.