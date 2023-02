Une bombe tue un soldat et blesse 11 personnes dans le sud-ouest du Pakistan

QUETTA, Pakistan (AP) – Un attentat à la bombe près d’un véhicule transportant des troupes paramilitaires pakistanaises dans la province du sud-ouest du Balouchistan a tué un soldat et blessé 11 personnes, pour la plupart des civils, ont annoncé lundi des responsables de la police et de la sécurité.

Les talibans pakistanais ont revendiqué l’attaque, qui a eu lieu dimanche.

Le Pakistan lutte contre une insurrection au Balouchistan depuis plus d’une décennie, les séparatistes de la province exigeant une autonomie complète ou une plus grande part des ressources gazières et minérales de la province.

L’interdit Tehreek-e-Taliban Pakistan – ou TTP comme on appelle les talibans pakistanais – et d’autres militants sont également présents dans la province, qui borde l’Iran et l’Afghanistan.

L’attentat de dimanche a eu lieu près du poste de contrôle de Musa Khan à Quetta, la capitale provinciale du Balouchistan, a déclaré le responsable de la police locale, Mohammad Khan. Il n’a fourni aucun autre détail.

Peu de temps après l’attentat, les talibans pakistanais ont revendiqué la responsabilité, affirmant que l’attentat avait été perpétré par un kamikaze. La police et les responsables de la sécurité n’ont pas confirmé la source de l’explosion.

Le dernier incident survient une semaine après qu’un kamikaze a tué 101 personnes dans une mosquée de la ville de Peshawar, dans le nord-ouest du pays, suscitant une condamnation nationale et incitant le Premier ministre Shahbaz Sharif à convoquer une réunion de politiciens de l’opposition et de ses alliés pour discuter de la manière de répondre à la vague. dans la violence militante.

La conférence était initialement prévue pour mardi, mais a été repoussée à jeudi.

Les responsables pakistanais ont accusé le TTP, qui maintient des sanctuaires dans l’Afghanistan voisin, d’avoir orchestré l’attentat de Peshawar. Le TTP a nié toute implication. Le groupe militant a cependant intensifié ses attaques depuis novembre, date à laquelle il a mis fin à un cessez-le-feu avec le gouvernement d’Islamabad.

Sharif a invité son prédécesseur et chef de l’opposition Imran Khan aux pourparlers de jeudi, mais Khan n’a pas encore confirmé sa participation.

Depuis l’attaque de Peshawar, des membres de groupes de la société civile ont organisé des rassemblements à travers le pays, organisant des cérémonies de prière pour les victimes et exigeant que le gouvernement prenne des mesures pour freiner la recrudescence des attaques militantes.

