Une bombe trouvée par des pêcheurs dans le Rover Po frappé par la sécheresse en Italie a été désamorcée et explosée dans une carrière | Nouvelles du monde

Une explosion contrôlée a été effectuée sur une bombe de la Seconde Guerre mondiale découverte lors d’une sécheresse sur le Pô en Italie.

La bombe de 450 kg (71 pierres) trouvée près du village septentrional de Borgo Virgilio – entre Milan et Bologne – a été sécurisée dimanche.

Environ 3 000 personnes ont été évacuées et les routes, voies ferrées et espaces aériens à proximité ont été fermés alors que des experts militaires ont retiré le fusible.

La police a escorté l’escouade anti-bombe jusqu’à une carrière à 30 miles à Medole, où l’engin a explosé.

L’armée a déclaré que la bombe de fabrication américaine contenait 240 kg (38 pierres) d’explosifs.

“Au début, certains habitants ont dit qu’ils ne bougeraient pas, mais ces derniers jours, nous pensons avoir convaincu tout le monde”, a déclaré le maire de Borgo Virgilio, Francesco Aporti.

La bombe a été retrouvée par des pêcheurs sur les rives du Pô – le plus long fleuve d’Italie – le 25 juillet.

Image:

Certaines parties du fleuve Pô se sont asséchées



Un état d’urgence a été déclaré autour de la rivière le mois dernier alors qu’elle subit sa pire sécheresse en 70 ans et des conditions de canicule.

Le Pô contribue à l’irrigation des cultures et représente environ un tiers de la production agricole du Italiemais les niveaux d’eau ont considérablement baissé.

Le Conseil national de la recherche italien affirme que 2022 est jusqu’à présent la plus sèche depuis le début des records en 1800, avec des précipitations en baisse de 46% à l’échelle nationale – et le nord est la zone la plus touchée.