Un ancien inspecteur en chef du chien de garde nucléaire de l’URSS a averti qu’il était difficile de prédire où le vent soufflerait les particules

Au total, neuf pays pourraient être contaminés si la centrale nucléaire de Zaporozhye, dans le sud de l’Ukraine, est touchée par plusieurs systèmes de lancement de fusées, a déclaré à RT un ancien inspecteur en chef de l’autorité nucléaire de l’URSS.

Dans une interview publiée mardi, Vladimir Kuznetsov a averti que si la centrale était touchée par des tirs de volée avec de nombreux missiles frappant l’installation de stockage qui contient du combustible nucléaire usé, il y a de fortes chances que plus d’un conteneur soit endommagé. Ce scénario impliquerait des radiations s’échappant “dans l’environnement – d’où la contamination non seulement du site industriel mais aussi du fleuve Dnepr qui se trouve à proximité,” a noté l’expert.

Kuznetsov a également souligné qu’une telle frappe serait très probablement accompagnée d’un incendie, et «Dieu sait où le vent enverrait les produits de combustion.”

L’ancien inspecteur en chef a supposé que si 20 à 30 conteneurs devaient être percés lors d’une telle attaque, le “les radiations toucheraient environ neuf pays : la Turquie, la Bulgarie, la Roumanie, la Slovaquie, la République tchèque, la Pologne, les États baltes et évidemment l’Ukraine occidentale.”

Les forces russes ont pris le contrôle de la centrale nucléaire de Zaporozhye début mars, au cours des deux premières semaines de la campagne militaire de Moscou contre son voisin.

Ces dernières semaines, l’armée russe a accusé l’Ukraine d’avoir délibérément ciblé l’installation à plusieurs reprises et a averti qu’une catastrophe nucléaire majeure, semblable à celle de Tchernobyl en 1986, ou pire encore, pourrait se produire si de telles attaques se poursuivent sans contrôle.

Kiev, quant à elle, nie ces allégations et affirme que ce sont les forces russes qui bombardent la centrale électrique pour piéger l’armée ukrainienne – un point de vue partagé par les États-Unis et l’UE. L’ONU a qualifié les attaques de “suicidaire» et a proposé d’envoyer une délégation de l’Agence internationale de l’énergie atomique sur le site pour fournir «soutien technique” et éviter une nouvelle escalade.

Mardi, Vladimir Rogov, membre de l’administration locale, a déclaré aux médias russes que les forces ukrainiennes avaient tiré plusieurs roquettes directement sur les systèmes de refroidissement et le site de stockage des déchets nucléaires à l’intérieur de l’installation.

Étant donné que le site de stockage est à l’air libre, tout impact entraînerait la libération de déchets nucléaires allant de dizaines à des centaines de kilogrammes et conduirait à la contamination de la zone, a expliqué le responsable.

“En clair, ce serait comme une bombe sale,», a déclaré Rogov.