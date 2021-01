Des experts en explosifs ont été appelés pour désamorcer une mine navale trouvée attachée à la coque d’un pétrolier alors qu’il quittait un port irakien, ce qui a entraîné une évacuation de l’équipage du navire au milieu de la tension mijotante dans le golfe.

Les autorités irakiennes ont confirmé la découverte vendredi matin via le compte Twitter semi-officiel de Security Media Cell, en disant une « corps étranger » a été repéré sur le navire alors qu’il pénétrait dans les eaux internationales du golfe Persique jeudi après-midi, à quelque 28 milles marins (52 km) au large des côtes irakiennes.

« Immédiatement, une équipe chargée de la manipulation des explosifs a été constituée du Ministère de l’intérieur », la cellule de sécurité a poursuivi, ajoutant que l’équipe était «Travaille toujours pour neutraliser la mine et évacuer le navire cible, et nos forces navales font un grand effort avec l’équipe de bombardement pour accomplir cette mission.»

Le pétrolier, loué à la société gouvernementale irakienne de commercialisation du pétrole (SOMO), se trouvait dans la zone pour ravitailler un autre navire, qui a été évacué avec succès après la découverte de la bombe.

Aussi sur rt.com Le Pentagone renvoie le porte-avions USS Nimitz du Moyen-Orient alors que l’anniversaire du meurtre de Soleimani se profile

Une autre source de sécurité qui s’est entretenue avec Reuters sous couvert d’anonymat a déclaré que la mine marine était « compliqué » et a «Capteurs susceptibles de provoquer une explosion soudaine», ajoutant que l’escouade de bombes n’avait jamais manipulé un appareil de ce genre. «Nous avons demandé l’aide d’une équipe de bombes plus professionnelle», il a dit.

La confirmation de Bagdad est intervenue un jour après que deux sociétés de sécurité privées – Ambrey Intelligence et Dryad Global – ont déclaré que les marins craignaient de trouver un «Mine de patelle» sur un navire battant pavillon libérien dans le golfe Persique. Une autre société de renseignement privé, Aurora Intel, a partagé non vérifié Photos et des images prétendant montrer la mine apposée sur la coque du pétrolier, affichant également des images satellite des deux navires en mer.

Une vidéo non confirmée a commencé à circuler de la mine de patelle rapportée attachée au MT POLA. La couleur du navire correspond au navire s’il était vide, et l’angle de la vidéo semble possible à partir du Nordic Freedom pic.twitter.com/vrmgIeA7Ep – Aurora Intel (@AuroraIntel) 31 décembre 2020

Travailler avec @GlobalDryad plus tôt dans la journée, le MT POLA a été identifié comme ayant un «objet suspect» attaché à elle plus tôt dans la journée. Il est actuellement inconnu si l’objet identifié plus tard comme une mine n’a pas explosé ou n’a pas été utilisé comme une course à sec. https://t.co/JMmiQOcxZA pic.twitter.com/bE2SsLGLId – Aurora Intel (@AuroraIntel) 31 décembre 2020

Les opérations commerciales maritimes du Royaume-Uni, qui font partie de la Royal Navy britannique, ont également signalé la découverte d’une mine de patelle, exhortant les autres navires qui naviguaient dans la région à effectuer des vérifications de la coque. Un porte-parole de la 5e flotte de la marine américaine basée au Moyen-Orient, a quant à lui déclaré qu’il surveillait l’incident, selon l’Associated Press.

On ne sait toujours pas qui était derrière la tentative d’extraction minière, aucune partie n’en prenant la responsabilité. Washington, cependant, a blâmé à plusieurs reprises l’Iran pour des incidents similaires dans le passé, y compris une série d’attaques de mines contre des pétroliers stationnés dans et autour du golfe Persique à l’été 2019. Téhéran a catégoriquement nié ces allégations.

Le ministre iranien des Affaires étrangères Javad Zarif a affirmé jeudi que «Renseignements d’Irak» a suggéré que les États-Unis complotaient pour «Fabriquer un prétexte pour la guerre», à peu près au moment où les premiers rapports ont émergé sur la mine navale. Le FM a juré que l’Iran «Ouvertement et directement» défendre son peuple, mais a insisté sur le fait que son pays ne recherche pas le conflit.

Aussi sur rt.com Trump prépare un faux drapeau pour « fabriquer un prétexte » pour une attaque contre l’Iran, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Zarif

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!