Une bombe lors d’un rassemblement au Pakistan tue au moins 44 personnes et fait 200 blessés – NBC Los Angeles

Une explosion lors d’un rassemblement politique à la frontière pakistanaise avec l’Afghanistan a tué au moins 44 personnes et en a blessé près de 200 lors d’une attaque dimanche qui, selon un haut responsable, voulait affaiblir les islamistes pakistanais.

Le district de Bajur, près de la frontière afghane, était un bastion des talibans pakistanais – un proche allié du gouvernement taliban afghan – avant que l’armée pakistanaise ne chasse les militants de la région. Les partisans de l’ecclésiastique pakistanais extrémiste et chef du parti politique Maulana Fazlur Rehman, dont le Jamiat Ulema Islam soutient généralement les islamistes régionaux, se réunissaient dimanche à Bajur dans une salle proche d’un marché à l’extérieur de la capitale du district. Les responsables du parti ont déclaré que Rehman n’était pas au rassemblement, mais les organisateurs ont ajouté des tentes car de nombreux partisans se sont présentés et des volontaires du parti avec des matraques aidaient à contrôler la foule.

Les responsables annonçaient l’arrivée d’Abdul Rasheed, un dirigeant du parti Jamiat Ulema Islam, lorsque la bombe a explosé lors de l’un des attentats les plus sanglants au Pakistan ces dernières années.

« Il y avait de la poussière et de la fumée autour, et j’étais sous des blessés d’où je pouvais à peine me lever, seulement pour voir le chaos et des membres éparpillés », a déclaré Adam Khan, 45 ans, qui a été projeté au sol par l’explosion vers 4 pm et atteint d’échardes à la jambe et aux deux mains.

Les talibans pakistanais, ou TTP, ont déclaré dans un communiqué envoyé à l’Associated Press que l’attentat visait à dresser les islamistes les uns contre les autres. Zabiullah Mujahid, un porte-parole des talibans afghans, a déclaré sur la plate-forme de médias sociaux X, anciennement connue sous le nom de Twitter, que « de tels crimes ne peuvent en aucun cas être justifiés ».

La prise de pouvoir des talibans afghans en Afghanistan à la mi-août 2021 a enhardi le TTP. Ils ont unilatéralement mis fin à un accord de cessez-le-feu avec le gouvernement pakistanais en novembre et ont intensifié leurs attaques à travers le pays.

L’attentat a eu lieu quelques heures avant l’arrivée du vice-Premier ministre chinois He Lifeng à Islamabad, où il devait participer à un événement marquant la décennie du corridor économique sino-pakistanais, ou CPEC, un programme tentaculaire dans lequel Pékin a investi des milliards de dollars. Au Pakistan.

Ces derniers mois, la Chine a aidé le Pakistan à éviter un défaut de paiement souverain. Cependant, certains ressortissants chinois ont également été ciblés par des militants dans le nord-ouest du Pakistan et ailleurs.

Feroz Jamal, le ministre provincial de l’Information, a déclaré à l’Associated Press que jusqu’à présent, 44 personnes avaient été « martyrisées » et près de 200 blessées dans l’attentat.

L’attentat à la bombe était l’une des quatre pires attaques dans le nord-ouest depuis 2014, lorsque 147 personnes, pour la plupart des écoliers, ont été tuées dans une attaque des talibans contre une école gérée par l’armée à Peshawar. En janvier, 74 personnes ont été tuées dans un attentat à la bombe dans une mosquée de Peshawar. n février, plus de 100 personnes, pour la plupart des policiers, sont mortes dans un attentat à la bombe contre une mosquée à l’intérieur d’un complexe de haute sécurité abritant le siège de la police de Peshawar.

Le Premier ministre Sharif et le président Arif Alvi ont condamné l’attaque et ont demandé aux responsables de fournir toute l’assistance possible aux blessés et aux familles endeuillées.

Maulana Ziaullah, le chef local du parti de Rehman, était parmi les morts. Les dirigeants du JUI Rasheed et l’ancien législateur Maulana Jamaluddin étaient également sur scène mais s’en sont sortis indemnes.

Rasheed, le chef régional du parti, a déclaré que l’attaque était une tentative de retirer JUI du terrain avant les élections législatives de novembre, mais il a déclaré que de telles tactiques ne fonctionneraient pas. L’attentat à la bombe a été condamné dans tout le pays, les partis au pouvoir et d’opposition présentant leurs condoléances aux familles de ceux qui sont morts dans l’attaque.

Rehman est considéré comme un religieux pro-taliban et son parti politique fait partie du gouvernement de coalition à Islamabad. Des réunions sont organisées dans tout le pays pour mobiliser les partisans en vue des prochaines élections.

« Beaucoup de nos camarades ont perdu la vie et beaucoup d’autres ont été blessés dans cet incident. Je demanderai aux administrations fédérale et provinciale d’enquêter pleinement sur cet incident et de fournir une indemnisation appropriée et des installations médicales aux personnes touchées », a déclaré Rasheed.

Mohammad Wali, un autre participant au rassemblement, a déclaré qu’il écoutait un orateur s’adresser à la foule lorsque l’énorme explosion l’a temporairement assourdi.

« J’étais près du distributeur d’eau pour aller chercher un verre d’eau lorsque la bombe a explosé, me jetant au sol », a-t-il déclaré. « Nous sommes venus à la réunion avec enthousiasme mais nous nous sommes retrouvés à l’hôpital en voyant des blessés en pleurs et des proches en sanglots emportant les corps de leurs proches.