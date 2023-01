Une bombe fait au moins 12 blessés près d’un marché au Congo

« Les dégâts ont été documentés (et) au moins 12 personnes ont été blessées. Ils ont été blessés aux membres inférieurs, d’autres aux membres supérieurs et d’autres ont été touchés à la tête », a-t-il déclaré aux journalistes à Beni.

Plus tôt ce mois-ci, au moins 14 personnes ont été tuées et des dizaines blessées lors d’une attaque contre une église de la ville de Kasindi, revendiquée par l’État islamique. Il a déclaré dans son média Aamaq qu’il avait placé un engin explosif à l’intérieur de l’église et l’avait fait exploser pendant que les gens priaient.

La violence ravage l’est du Congo depuis des décennies alors que plus de 120 groupes armés et milices d’autodéfense se battent pour la terre et le pouvoir. Près de 6 millions de personnes sont déplacées à l’intérieur du pays et des centaines de milliers sont confrontées à une insécurité alimentaire extrême, selon les Nations Unies.