Une bombe explose sur l’avenue d’Istanbul, tuant 6 personnes

ISTANBUL-

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré qu’une explosion sur une grande artère piétonne d’Istanbul avait été causée par un “attentat à la bombe”. Six personnes sont décédées.

S’exprimant avant son départ pour le sommet du G-20 en Indonésie dimanche, Erdogan a déclaré que l’explosion était une “attaque perfide” et que ses auteurs seraient punis.

Quatre personnes sont mortes sur les lieux et deux à l’hôpital, a déclaré Erdogan. 53 autres ont été blessés, selon les informations qu’il a reçues du gouverneur d’Istanbul.



Une explosion sur l’une des artères piétonnes les plus populaires d’Istanbul a fait quatre morts et 38 blessés dimanche, ont annoncé les autorités.

La cause de l’explosion sur l’avenue Istiklal n’était pas immédiatement claire. Cinq procureurs ont été chargés d’enquêter sur l’explosion, a indiqué l’agence de presse officielle Anadolu.

Une vidéo publiée en ligne montrait des flammes en éruption et une forte détonation, alors que des piétons se retournaient et s’enfuyaient. D’autres images montraient des ambulances, des camions de pompiers et des policiers sur les lieux. Les utilisateurs des médias sociaux ont déclaré que les magasins avaient été fermés et que l’avenue avait été fermée.

L’organisme turc de surveillance des médias a imposé une interdiction temporaire de rendre compte de l’explosion, une mesure qui empêche les diffuseurs de diffuser des vidéos du moment de l’explosion ou de ses conséquences. Le Conseil suprême de la radio et de la télévision a imposé des interdictions similaires dans le passé, à la suite d’attaques et d’accidents.



Le gouverneur d’Istanbul, Ali Yerlikaya, a tweeté le bilan des morts et a dit que les blessés étaient soignés.

La Turquie a été frappée par une série d’attentats à la bombe meurtriers entre 2015 et 2017 par le groupe État islamique et des groupes kurdes interdits.