Une bombe explose sur l’avenue d’Istanbul, tuant 6 personnes

ISTANBUL-

Une bombe a secoué dimanche une grande avenue piétonne au cœur d’Istanbul, tuant six personnes, en blessant plusieurs dizaines et en envoyant des personnes fuir l’explosion enflammée.

Des véhicules d’urgence se sont précipités sur les lieux de l’avenue Istiklal, une artère populaire bordée de boutiques et de restaurants qui mène à l’emblématique place Taksim. Dans une vidéo publiée en ligne, une forte détonation a pu être entendue et un flash a été vu alors que des piétons se retournaient et s’enfuyaient.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a qualifié l’explosion d ‘”attaque perfide” et a déclaré que ses auteurs seraient punis.

Il n’a pas dit qui était derrière l’attaque mais a dit qu’il y avait “une odeur de terreur” sans donner de détails et en ajoutant que ce n’était pas encore certain. Le président a déclaré que des enquêtes étaient en cours par la police et le bureau du gouverneur, notamment en examinant des images de la zone.

Erdogan a déclaré que six personnes avaient été tuées. Le vice-président Fuat Oktay a ensuite mis à jour le nombre de blessés à 81, dont deux dans un état grave, et a également déclaré qu’il s’agissait apparemment d’une attaque terroriste.

De nombreux gouvernements étrangers ont présenté leurs condoléances, dont la Grèce voisine avec laquelle les relations sont tendues. Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis s’est dit “choqué et attristé par la nouvelle de l’attaque odieuse”.

La Turquie a été frappée par une série d’attentats à la bombe entre 2015 et 2017 qui ont fait plus de 500 morts parmi les civils et les agents de sécurité. Certaines des attaques ont été perpétrées par le groupe État islamique, tandis que d’autres ont été exécutées par des militants kurdes qui ont mené une insurrection de plusieurs décennies contre l’État turc pour une autonomie ou une indépendance accrue.

La Turquie combat les militants – connus sous le nom de PKK et considérés comme une organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l’Union européenne – dans le sud-est du pays depuis des années.

À la suite de la série d’attaques, la Turquie a lancé des opérations militaires transfrontalières en Syrie et dans le nord de l’Irak contre des militants kurdes, tout en réprimant les politiciens, journalistes et militants kurdes chez eux par le biais de vastes lois antiterroristes qui, selon les critiques, sont un moyen de faire taire la dissidence.

Le chien de garde des médias turcs a imposé des restrictions temporaires sur les reportages sur l’explosion de dimanche – une décision qui interdit l’utilisation de vidéos et de photos en gros plan de l’explosion et de ses conséquences. Le Conseil suprême de la radio et de la télévision a imposé des interdictions similaires dans le passé, à la suite d’attaques et d’accidents.

L’accès à certains contenus sur Twitter et d’autres sites de médias sociaux, tels que des vidéos, était limité.

——



Le journaliste d’Associated Press, Cavit Ozgul, a contribué à ce rapport.