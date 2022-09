Une bombe djihadiste présumée frappe un convoi au Burkina Faso ; 35 morts

OUAGADOUGOU, Burkina Faso (AP) – Une bombe en bordure de route présumée djihadiste a touché un convoi dans le nord du Burkina Faso, tuant au moins 35 personnes et en blessant des dizaines d’autres.

Le convoi de ravitaillement escorté par l’armée a été touché lundi alors qu’il circulait entre les villes de Bourzanga et Djibo avec l’un des véhicules transportant des civils, a indiqué le gouverneur de la région du Sahel, le lieutenant-colonel Rodolphe Sorgho, dans un communiqué.

Les blessés ont été évacués et la zone de l’explosion a été sécurisée, a-t-il précisé.

Bien qu’aucun groupe n’ait immédiatement revendiqué la responsabilité de la bombe, celle-ci est soupçonnée d’avoir été commise par des rebelles extrémistes islamiques. Le Burkina Faso a été ravagé par des violences liées à Al-Qaïda et au groupe État islamique au cours desquelles des milliers de personnes ont été tuées.

Il s’agit de la cinquième explosion dans la province du Soum depuis août, notamment autour de Djibo, qui est assiégée par les djihadistes depuis des mois, selon un rapport de sécurité interne pour les travailleurs humanitaires consulté par l’Associated Press.

Une double explosion le mois dernier entre Djibo et Namssiguia a tué au moins 15 personnes, selon le rapport.

Un coup d’État militaire en janvier a renversé le gouvernement démocratiquement élu du pays, affirmant qu’il pourrait mieux protéger le pays contre les extrémistes.

L’attaque de lundi survient un jour après que le président par intérim, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, s’est adressé à la nation, affirmant que la junte avait réalisé des progrès dans la lutte contre les djihadistes.

“Nous avons fait de nombreux efforts depuis notre arrivée au pouvoir… Nos efforts ont commencé à porter leurs fruits au niveau opérationnel militaire”, a-t-il déclaré.

Cette dernière attaque porte cependant atteinte à la crédibilité de l’affirmation de Damiba, selon les analystes.

“Outre le nombre impressionnant de victimes, le moment de l’incident est malheureux, étant donné qu’il y a seulement deux jours, le président Damiba a prononcé un discours pour tenter de convaincre le public que le pays faisait des progrès”, a déclaré Heni Nsaibia, chercheur principal au Projet de données sur la localisation et les événements des conflits armés.

“Alors que son discours a été salué, de nombreux commentateurs ont critiqué l’absence de bilan détaillant les progrès qu’il prétendait avoir réalisés”, a-t-il déclaré.

Alors que l’armée du Burkina Faso lutte pour endiguer la violence extrémiste, la crise humanitaire s’aggrave. Près de 2 millions de personnes ont été déplacées, ce qui en fait l’une des crises de déplacement à la croissance la plus rapide au monde, aux côtés de l’Ukraine et du Mozambique. Plus de 600 000 personnes sont confrontées à la faim d’urgence, créant la pire crise alimentaire du pays en une décennie, selon un communiqué publié cette semaine par 28 groupes d’aide internationale au Burkina Faso.

“Trop souvent, le déplacement et la faim viennent comme un coup de poing”, a déclaré Hassane Hamadou, directeur national du Conseil norvégien pour les réfugiés. « Les personnes contraintes de se déplacer ont laissé derrière elles leurs champs et leur bétail. De nombreuses familles déplacées déclarent n’avoir qu’un seul repas par jour pour permettre aux enfants de manger deux fois.

Les habitants disent que même si la junte a fait des gains, le pays a un long chemin à parcourir pour revenir à la paix et à la stabilité.

“Je suis très triste”, a déclaré à l’Associated Press Ousmane Amirou Dicko, l’émir du Liptako. “Même si des avancées ont été faites ces sept derniers mois, nous n’avons pas encore de sécurité.”

___

Mednick a rapporté de Goma, Congo.

Arsène Kaboré et Sam Mednick, The Associated Press