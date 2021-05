Une bombe de la Seconde Guerre mondiale explose sous l’eau lors des tentatives de désamorçage de la marine polonaise

Une bombe de 5,4 tonnes, déployée par la Grande-Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale, a explosé sous l’eau lors d’une tentative de neutralisation dans le nord-ouest de la Pologne en octobre 2020. La vidéo de l’explosion de la bombe a refait surface sur les réseaux sociaux et est devenue virale. La bombe du tremblement de terre, également connue sous le nom de Tallboy, a été retrouvée sous un passage d’eau relié au port de Szczecin lors de travaux d’approfondissement de la voie navigable en septembre 2019.

Dans la vidéo, on peut voir une perturbation soudaine d’une surface d’eau calme, suivie d’un mouvement vers l’extérieur de grandes éclaboussures d’eau, haut dans les airs. La vidéo présente également un deuxième angle de caméra, dans lequel il semble qu’une montagne d’eau escarpée s’élève du canal de navigation.

L’explosion a eu lieu lorsque les experts en démolition de la marine polonaise tentaient de neutraliser la bombe à l’aide d’une déflagration à distance. La déflagration est un processus qui réduit l’intensité d’une explosion en réduisant la vitesse de libération d’énergie à une vitesse inférieure à la vitesse sonique – la vitesse du son. Si la vitesse de libération d’énergie d’une explosion est supérieure à la vitesse sonique, on parle de détonation. La bombe, cependant, n’a pas pu être déflagrée et explosée au cours du processus. Pour l’opération, plus de 750 personnes ont été évacuées. Aucune blessure n’a été signalée lors de l’incident.

La Pologne a recherché et démantelé les armes restantes de la Seconde Guerre mondiale depuis la fin de la guerre, selon un rapport par le magazine du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Le rapport indique qu’entre 1944 et 1989, des armes non explosées ont causé la vie de 4 094 personnes en Pologne. De 1944 à 2003, 96 millions de pièces d’artillerie explosive ont été enlevées pour un coût estimé à plus de six mille crore roupies. La bombe de la vidéo virale n’avait pas explosé lorsqu’elle a été larguée au-dessus de la Pologne pendant la seconde guerre mondiale.

Mots clés: Seconde Guerre mondiale, explosion de bombe, Pologne, vidéo virale, explosion sous-marine, montagne d’eau, déflagration à distance, détonation sous-marine, vestiges de la Seconde Guerre mondiale

