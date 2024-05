Une bombe de fabrication américaine utilisée lors d’une frappe israélienne sur Rafah qui a tué des dizaines de personnes, selon des experts en munitions

Analyse des images d’éclats d’obus recueillies sur les lieux d’un Frappe israélienne à Rafah Dimanche, des preuves d’une bombe GBU-39 de fabrication américaine ont été montrées, ont déclaré à CBS News deux experts en munitions. Des dizaines de Palestiniens ont été tués dans la frappe et dans les incendies qui ont suivi.

« J’ai immédiatement su que le logement était un GBU », a déclaré Trevor Ball, qui a travaillé pendant cinq ans comme technicien de neutralisation des munitions – ou diffuseur de bombes – pour l’armée américaine, à CBS News. « J’en ai vu beaucoup dans ce conflit, et je suis même revenu en arrière et j’ai regardé les conflits passés juste pour avoir une idée des ordonnances qu’Israël a utilisées dans le passé lorsque j’ai commencé à enquêter sur cela, et c’est une très bonne idée. objet distinct, le GBU, c’est un cycle tout à fait unique.

Les photos et vidéos utilisées pour identifier les restes de la bombe ont été prises par le journaliste Alam Sadeq à Gaza, qui s’est rendu sur les lieux de l’attaque tôt lundi.

Restes de munitions provenant du site d’une frappe israélienne près de Rafah qui a tué des dizaines de Palestiniens. Alam Sadeq



Il a déclaré à CBS News qu’il fouillait la zone, y compris autour des tentes endommagées qui abritaient autrefois des civils, lorsqu’il a identifié plusieurs éclats d’obus portant des mots anglais.

Il a déclaré qu’il avait reconnu les mots des restes de bombes qu’il avait vus après une précédente frappe sur un bâtiment à Gaza, alors il a rassemblé les fragments en un tas et les a photographiés.

« L’ensemble de l’actionneur est unique », a déclaré Ball à CBS News, expliquant son processus d’identification à l’aide des images des éclats d’obus de la scène. « Ce n’est tout simplement pas le cas dans les autres tours. »

Restes de munitions provenant du site d’une frappe israélienne près de Rafah qui a tué des dizaines de Palestiniens. Alam Sadeq



Richard Weir, chercheur principal à la division Crises, conflits et armes à Human Rights Watch, est d’accord avec Ball.

« L’un des éléments critiques ici, c’est vrai, est… la section de queue. Parfois appelée section de commande ou section d’actionneur, qui déplace les ailerons à l’arrière. Cela correspond directement à la bombe de petit diamètre GBU-39, qui est fabriqué aux États-Unis », a déclaré Weir. « Cela correspond également à l’idée de décrire la taille de l’ogive, en termes de poids explosif. »

Interrogé par CBS News si des munitions fabriquées aux États-Unis avaient été utilisées par Israël lors de la frappe, le secrétaire d’État Antony Blinken, s’adressant à la presse en Moldavie, a déclaré que l’incident était « horrible », mais qu’il ne pouvait pas vérifier quelles armes avaient été utilisées.

« Nous devons voir ce que montre l’enquête », a déclaré Blinken. « Mais en supposant un instant que tel soit le cas, que c’est ce qui s’est produit, je pense que nous constatons également que même des attaques limitées, ciblées et ciblées – conçues pour lutter contre des terroristes qui ont tué des civils innocents et qui complotent pour en tuer davantage – même de ce type des opérations peuvent avoir des conséquences imprévues terribles et horribles. »

Blinken a souligné la nécessité pour Israël d’avoir un plan « au lendemain » pour Gaza, sans lequel, a-t-il dit, Israël devrait évaluer comment les gains « progressifs » contre le Hamas qui « pourraient ne pas être durables » se comparent à « des conséquences involontaires mais horribles ». d’une action militaire dans un endroit où les personnes que vous poursuivez sont si étroitement liées aux civils.

Le porte-parole de l’armée israélienne, Daniel Hagari, a déclaré mardi lors d’un point de presse que la frappe israélienne sur Rafah « était basée sur des renseignements précis qui indiquaient que ces terroristes, responsables de l’orchestration et de l’exécution d’attaques terroristes contre les Israéliens, se réunissaient à l’intérieur de la structure spécifique que nous avions ciblée ».

Hagari a déclaré que « la frappe a été menée à l’aide de deux munitions à petites ogives, adaptées à cette frappe ciblée. Nous parlons de munitions contenant 17 kilos de matière explosive. C’est la plus petite munition que nos avions peuvent utiliser. Après la frappe, une grande l’incendie s’est déclenché pour des raisons qui font encore l’objet d’une enquête. Nos munitions à elles seules n’auraient pas pu déclencher un incendie de cette ampleur.

Après la frappe meurtrière, Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu’il y avait eu un « accident tragique » et qu’Israël enquêtait. Il n’a pas précisé.

Weir a déclaré que la bombe était « une très petite arme en ce qui concerne les munitions larguées par voie aérienne », mais qu’elle comporte toujours « un risque grave », en particulier lorsqu’elle est utilisée à proximité de zones peuplées. Il a déclaré à CBS News que ce n’était pas la plus petite arme qui aurait pu être utilisée pour effectuer une frappe de précision.

« Israël possède en fait de nombreuses autres munitions qu’il a utilisées dans le passé, lors des combats à Gaza et ailleurs », a déclaré Weir. « Il y a donc d’autres options disponibles. Ce n’est tout simplement pas vrai que c’était la seule arme qu’ils pouvaient utiliser pour frapper une cible dans ou à proximité d’un camp de personnes déplacées à forte densité de population. »

« Je n’en sais pas assez sur l’intégration des avions, mais ce n’est pas la plus petite munition dont ils disposent pour des frappes de précision », a déclaré Ball, l’ancien diffuseur de bombes. « Ils utilisent couramment des armes utilisées par des drones qui ont une zone efficace beaucoup plus petite. »

Weir et Ball ont également déclaré qu’une bombe de n’importe quelle taille pourrait potentiellement déclencher un incendie.

« Les explosifs dégagent beaucoup de chaleur lorsqu’ils explosent et peuvent souvent provoquer des incendies », a expliqué Ball. « Techniquement, si vous en déposez un dans le désert et qu’il n’y a pas de carburant aux alentours, oui, il ne peut pas provoquer d’incendie à lui seul, car il n’y a pas de carburant à brûler. Mais vous le lâchez dans une zone où il y a beaucoup de carburant. d’autres matériaux inflammables, provenant de personnes vivant et se trouvant dans des camps… cela aurait facilement pu provoquer un incendie.

Olivia Gazis a contribué à ce rapport.

