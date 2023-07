Une bombe artisanale découverte dans le quartier de Kamloops

Un colis suspect trouvé à Kamloops a été confirmé par la police comme étant une bombe artisanale.

La GRC a été appelée au pâté de maisons 900 de Greystone Crescent dans le quartier d’Aberdeen vers 19 h 30. le soir du 3 juillet pour des rapports sur ce qui ressemblait à un explosif artisanal. La police a bloqué la route par mesure de précaution, bien que les résidents n’aient pas été obligés d’évacuer.

Une unité spéciale de manutention des explosifs de la GRC est arrivée du Lower Mainland le lendemain matin, et un robot a été utilisé pour manipuler le colis en toute sécurité et l’emporter pour examen et élimination.

« Plus tôt aujourd’hui, l’Unité des engins explosifs de la GRC s’est rendue sur les lieux, a examiné le colis et a confirmé qu’il s’agissait bien d’une bombe artisanale », a déclaré le cap. Crystal Evelyn de la GRC de Kamloops. « Ils ont pu retirer l’appareil en toute sécurité et la zone a depuis rouvert au public. »

La GRC demande à toute personne qui pourrait avoir des images de la caméra de tableau de bord ou qui a vu une activité suspecte de contacter le détachement de Kamloops au 250-828-3000.

«Peut-être que quelqu’un passait par là et avait l’air d’avoir laissé tomber un sac ou un autre article; peut-être qu’un véhicule était garé dans la zone qui pourrait être liée – toute information disponible qui n’a pas déjà été fournie pourrait être utile pour faire avancer l’enquête », a déclaré Evelyn.

@JakeC_16

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

CriminalitéKamloopsPipe bombRCMP