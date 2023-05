Une bombe américaine conçue pour frapper des cibles comme les sites nucléaires souterrains iraniens réapparaît brièvement au milieu des tensions

DUBAÏ, Émirats arabes unis (AP) – Alors que les tensions avec l’Iran se sont intensifiées au sujet de son programme nucléaire, l’armée américaine a publié ce mois-ci des images d’une puissante bombe conçue pour pénétrer profondément dans la terre et détruire les installations souterraines qui pourraient être utilisées pour enrichir l’uranium.

L’US Air Force a publié le 2 mai des images rares de l’arme, la GBU-57, connue sous le nom de « Massive Ordnance Penetrator ». Ensuite, il a retiré les photos – apparemment parce que les photographies révélaient des détails sensibles sur la composition et le poinçon de l’arme.

La publication des photographies intervient alors que l’Associated Press a rapporté que l’Iran progressait régulièrement dans la construction d’une installation nucléaire qui est probablement au-delà de la portée du GBU-57, qui est considérée comme l’arme ultime de l’armée américaine pour éliminer les bunkers souterrains.

QUE SAVONS-NOUS SUR LE PÉNÉTRATEUR MASSIF D’ORDNANCE AMÉRICAINE ?

Les États-Unis ont développé le Massive Ordnance Penetrator dans les années 2000 alors que les inquiétudes grandissaient quant au durcissement par l’Iran de ses sites nucléaires en les construisant sous terre.

L’armée de l’air a publié des images des bombes sur la page Facebook de la base aérienne de Whiteman dans le Missouri. La base abrite la flotte de bombardiers furtifs B-2, le seul avion capable de déployer la bombe.

Dans une légende, la base a déclaré qu’elle avait reçu deux bombes Massive Ordnance Penetrator afin qu’un escadron de munitions puisse « tester leurs performances ».

Ce n’est pas la première fois que l’armée de l’air publie des photos et des vidéos de la bombe qui coïncident avec une acrimonie croissante avec Téhéran à propos de son programme nucléaire. En 2019, l’armée américaine a publié une vidéo d’un bombardier B-2 larguant deux des bombes. L’Air Force n’a pas répondu aux demandes de commentaires sur les raisons pour lesquelles elle a publié – et supprimé – la série de photos la plus récente.

QU’AVONS-NOUS APPRIS DES PHOTOS ?

Les dernières photos ont révélé des pochoirs sur les bombes qui indiquaient leur poids à 12 300 kilogrammes (27 125 livres). Il a également décrit la bombe comme transportant un mélange d’AFX-757 – un explosif standard – et de PBXN-114, un composé explosif relativement nouveau, a déclaré Rahul Udoshi, analyste principal des armes chez Janes, une société de renseignement open source.

Le poids de la bombe, à en juger par le pochoir, montre que la majorité provient de son cadre en acier épais, qui lui permet de mâcher le béton et le sol avant d’exploser. Cependant, on ne sait toujours pas quelle serait l’efficacité exacte de l’arme.

The Warzone, un site d’information sur Internet, a d’abord rendu compte de la publication des photographies. L’AP a contacté Whiteman Air Force Base et le Global Strike Command de l’Air Force avec des questions sur les images. En un jour, la publication Facebook a disparu.

Udoshi a déclaré que l’armée de l’air les avait probablement abattus parce qu’ils avaient révélé trop de données sur les bombes. « La suppression immédiate d’Internet sans commentaire (ou) justification signifie qu’il y a une défaillance potentielle », a déclaré Udoshi.

QUEL RÔLE JOUERAIT CETTE BOMBE POUR CIBLER POTENTIELLEMENT LE PROGRAMME NUCLÉAIRE IRAN ?

L’AP a rapporté lundi que l’imagerie satellite de Planet Labs PBC révèle que Téhéran a creusé des tunnels dans la montagne près du site nucléaire de Natanz dans le centre de l’Iran. Les monticules d’excavation sur le site suggèrent que l’installation pourrait se trouver entre 80 mètres (260 pieds) et 100 mètres (328 pieds) sous le sol, selon les experts et l’analyse d’AP.

Les experts disent que la taille du projet de construction indique que l’Iran pourrait également utiliser l’installation souterraine pour enrichir de l’uranium – pas seulement pour construire des centrifugeuses. Ces centrifugeuses en forme de tube, disposées en grandes cascades de dizaines de machines, font rapidement tourner l’uranium gazeux pour l’enrichir. Des machines supplémentaires permettraient à l’Iran d’enrichir rapidement de l’uranium sous la protection de la montagne.

Cela pourrait être un problème pour la GBU-57 : En décrivant précédemment les capacités de la bombe, l’Air Force a déclaré qu’elle pouvait traverser 60 mètres (200 pieds) de sol et de ciment avant d’exploser.

LES ÉTATS-UNIS POURRAIENT-ILS ENCORE ESSAYER DE LÂCHER LA BOMBE ?

Les responsables américains ont discuté de l’utilisation successive de deux de ces bombes pour s’assurer qu’un site est détruit. Mais même dans ce cas, la nouvelle profondeur des tunnels de Natanz présente probablement un sérieux défi.

Pour compliquer davantage toute éventuelle frappe militaire américaine, le B-2 est cloué au sol depuis décembre, date à laquelle l’un d’entre eux a pris feu après un atterrissage d’urgence. Les États-Unis pourraient toujours piloter l’avion « s’il y a un besoin opérationnel », a déclaré le colonel Brus E. Vidal, porte-parole du Global Strike Command de l’armée de l’air.

