« Une bombe à retardement » : ceux qui ont émis des soupçons à l’encontre de Trump se demandent si les mesures prises sont suffisantes

Plus Chelsea Walsh parlait à cet excentrique compatriote américain qui semblait surgir sur chaque place et rue pavée de la capitale ukrainienne, plus elle était effrayée.

Walsh était à Kiev en tant qu’infirmière et travailleuse humanitaire au début de la guerre. guerre en Ukraine. Ryan Routh était là pour recruter des soldats étrangers pour combattre les Russes. Mais Walsh ne l’a jamais vu progresser et l’a plutôt vu devenir de plus en plus colérique et dérangé, donnant des coups de pied à un mendiant, menaçant de brûler un studio de musique qui l’avait offensé et parlant de ses propres enfants avec une haine bouillonnante.

Tout aussi troublant, dit-elle, était le complot obsessionnel et étrangement précis de Routh visant à assassiner Le président russe Vladimir Poutinedécrivant les divers explosifs, poisons et manœuvres transfrontalières que Routh emploierait « pour le tuer dans son sommeil ».

« Ryan Routh est une bombe à retardement », se souvient-elle avoir déclaré aux responsables des douanes et de la protection des frontières des États-Unis lors d’une interview d’une heure à son retour aux États-Unis à l’aéroport international de Dulles, près de Washington, en juin 2022. Elle dit avoir ensuite réitéré ses inquiétudes dans des informations distinctes adressées au FBI et à Interpol, le groupe international de police.

« Il y a une personne qu’il faut surveiller », a-t-elle dit. « Et c’est Ryan Routh. »

Walsh dit qu’elle n’a jamais eu de nouvelles de ses informations et qu’elle n’a pas beaucoup pensé à Routh jusqu’à ce qu’elle le voie dans les nouvelles dimanche dernier, alors que l’homme de 58 ans est accusé de harcèlement. Donald Trump sur le parcours de golf de l’ancien président à West Palm Beach, en Floride, dans un apparente tentative d’assassinat.

Le récit de Walsh est l’un des quatre rapports au gouvernement américain qui, sans constituer des menaces directes contre Trump, ont suscité des soupçons sur Routh dans les années précédant son arrestation. Parmi les autres rapports, citons une information au FBI en 2019 selon laquelle Routh était en possession d’une arme à feu après une condamnation pour crime, un rapport en ligne d’un travailleur humanitaire au Département d’État l’année dernière remettant en question les tactiques de recrutement militaire de Routh, et l’interview de Routh lui-même avec les douanes et la protection des frontières sur ces efforts, ce qui a donné lieu à une éventuelle demande d’enquête de la part du Homeland Security Investigations.

On ne sait pas exactement ce qui a été fait en réponse à cette affaire et qui aurait pu arrêter Routh ou au moins le placer sous surveillance plus étroite. Les agences impliquées n’ont pas répondu aux questions de l’Associated Press, n’ont aucune trace d’un tel rapport ou se demandaient si ce rapport justifiait une enquête plus approfondie.

Mais certains se demandent si les agences fédérales sont suffisamment vigilantes, voire même suffisamment équipées, pour faire face au nombre croissant de menaces potentielles qui sont portées à leur attention chaque jour.

« Les agences fédérales doivent être en état d’alerte maximale pour détecter et combattre ces menaces », a déclaré le sénateur républicain Chuck Grassley de l’Iowa, membre de la commission judiciaire du Sénat. « Le Congrès et le peuple américain doivent avoir l’assurance que le gouvernement fédéral fait tout ce qu’il peut. »

Walsh, qui vit à quelques kilomètres du terrain de golf de Trump, a déclaré qu’elle ne pouvait s’empêcher de penser que tout cela aurait pu être évité.

« Les autorités ont clairement laissé tomber cette affaire », a-t-elle déclaré. « Elles ont été prévenues. »

Sarah Adams, une ancienne agente de la CIA à l’origine de l’information du Département d’Etat, a déclaré qu’elle avait décidé d’agir après avoir appris que Routh essayait de recruter d’anciens combattants afghans avec de fausses promesses de postes dans l’armée ukrainienne.

Elle a déclaré avoir rédigé un bulletin exhortant les 50 groupes d’aide humanitaire qu’elle aidait en Ukraine à garder Routh à distance, et elle a demandé à son entreprise d’envoyer un rapport en ligne similaire au Département d’État.

« Il y avait beaucoup de choses à vérifier », a déclaré Adams, qui vit à Tampa, en Floride. « Je ne sais même pas s’ils ont désigné quelqu’un pour s’en occuper. »

Le porte-parole du département d’Etat américain, Matthew Miller, a déclaré qu’il n’y avait aucune trace de plainte contre Routh. Il a ajouté qu’il ne pouvait pas exclure que « quelqu’un n’ait pas eu de communication avec quelqu’un quelque part ».

De même, le service des douanes et de la protection des frontières a déclaré qu’il ne pouvait pas confirmer que Walsh avait rencontré l’un de ses agents car il ne fait aucun commentaire sur les cas individuels. Le FBI a également refusé de confirmer l’avertissement de Walsh, invoquant une politique de non-commentaire sur les enquêtes en cours. Interpol n’a pas répondu à une demande de commentaires.

Walsh a montré les notes de l’AP qu’elle a prises lors de ses conversations avec les douanes et la protection des frontières, ainsi qu’un texte qu’elle a envoyé à un ami à propos de ses messages au FBI et à Interpol avec un horodatage peu de temps après leur envoi.

Routh, un ouvrier du bâtiment de Caroline du Nord qui a déménagé à Hawaï ces dernières années, était détenu accusations d’armes en lien avec l’affaire Trump. Son avocate publique fédérale, Kristy Militello, n’a pas répondu aux messages sollicitant des commentaires.

Se présentant comme un chef mercenaire autoproclamé, Routh n’hésitait jamais à parler à quiconque voulait l’écouter de ses projets dangereux, parfois violents, visant à s’immiscer dans les conflits à travers le monde.

Il a été interviewé par le New York Times, photographié par l’AP et d’autres organes de presse et est apparu dans des vidéos de Kiev faisant son plaidoyer en faveur des combattants étrangers. livre auto-édité l’année dernière sur Amazon, « La guerre ingagnable en Ukraine », dans lequel il écrit sur la sagesse d’un assassinat opportun d’un dirigeant mondial pour changer l’histoire.

« Vous êtes libres d’assassiner Trump », a écrit Routh, faisant référence à l’Iran en représailles à la décision de l’ancien président d’abandonner l’accord nucléaire américain avec ce pays. Routh a ensuite décrit Trump, pour qui il avait voté en 2016, comme un « imbécile » et un « bouffon » pour l’émeute au Capitole américain du 6 janvier 2021 et pour avoir poussé à un règlement négocié de la guerre en Ukraine.

Walsh a déclaré qu’au début, elle avait trouvé le personnage de Routh, un homme nerveux et aux cheveux bouclés, tout simplement bizarre. Mais au fil du temps, elle a eu une impression plus sombre de la façon dont Routh rôdait dans les rues, semblait être partout et surveillait tout le monde.

Elle a vu Routh donner des coups de pied à un sans-abri qui mendiait de l’argent, puis gronder : « Les Ukrainiens devraient me payer pour ce que je fais ici ! » Elle a dit qu’il parlait de ses enfants adultes avec une telle haine – « J’aurais préféré ne jamais les avoir » – que cela l’effrayait. Elle se souvient qu’il avait menacé de brûler un studio de musique parce que les gens là-bas se moquaient de lui à cause d’une chanson qu’il avait écrite.

« Ryan était le genre de gars qui ferait exploser un bâtiment mardi, juste parce qu’il en avait envie », a déclaré Walsh.

Les réflexions de Routh sur l’assassinat de Poutine ont été reprises dans son livre publié l’année dernière, qui décrit un plan encore plus farfelu pour quelqu’un sans expérience militaire : lancer des milliers de drones armés pour raser les nombreuses résidences de Poutine.

Mais à la fin, écrit-il, les Ukrainiens et les Russes mécontents qu’il espérait recruter comme complices ont perdu leur « courage et leur volonté » de réussir.

En 2019, trois ans avant que Routh ne s’envole pour Kiev pour constituer une légion étrangère, le FBI a donné suite à une information selon laquelle il était en possession d’une arme à feu malgré des condamnations pour crime des années plus tôt.

Mais lorsqu’il a été interrogé, le présumé informateur s’est rétracté et n’a pas vérifié les informations fournies. Le FBI a alors transmis l’affaire aux forces de l’ordre hawaïennes pour une enquête plus approfondie. La police d’Honolulu a confirmé cette semaine qu’elle enquêtait sur la question.

En juin 2023, Routh a été interpellé par des agents des douanes et de la protection des frontières à l’aéroport d’Honolulu à son retour d’Ukraine, de Pologne et de Turquie, et interrogé sur ses activités à l’étranger.

Comme indiqué pour la première fois par le site Web Juste les nouvelles et confirmé dans un témoignage au Congrès la semaine dernière, des documents montrent que Routh leur a dit qu’il avait recruté jusqu’à 100 combattants d’Afghanistan, de Moldavie et de Taiwan, et que sa femme payait pour ses efforts.

Routh a également donné aux agents une carte de visite indiquant qu’il était le directeur d’un groupe appelé le Centre international des volontaires.

Les documents indiquent que les agents ont renvoyé le cas de Routh aux investigations de la sécurité intérieure pour un examen plus approfondi, mais que l’enquête a été refusée.

Lors d’un témoignage devant le Congrès mercredi, Katrina Berger, directrice exécutive associée de l’agence, a souligné qu’elle recevait des centaines de demandes de ce type par jour et que les commentaires de Routh n’étaient pas à la hauteur d’un niveau qui justifierait son placement en « détention immédiate ».

Invitée spécifiquement à confirmer si une enquête plus approfondie avait été refusée, elle a déclaré qu’elle n’en était pas sûre et qu’elle examinerait la question.

Les antécédents criminels de Routh dans sa ville natale de Greensboro, en Caroline du Nord, comprennent une arrestation en 2002 pour avoir échappé à un contrôle routier et s’être barricadé pour se protéger des agents avec une mitrailleuse entièrement automatique et une « arme de destruction massive », qui s’est avérée être un explosif avec une mèche de 10 pouces de long.

En 2010, la police a fouillé un entrepôt appartenant à Routh et a trouvé plus de 100 objets volés, allant des outils électriques et des matériaux de construction aux kayaks et aux spas. La police a allégué dans une déclaration sous serment qu’il vendait ces articles pour acheter du crack.

Dans les deux affaires criminelles, les dossiers judiciaires montrent que les juges ont accordé à Routh soit une probation, soit une peine avec sursis, lui permettant d’échapper à la prison.

Tracy Fulk, une policière de Greensboro aujourd’hui à la retraite qui a arrêté Routh lors de l’affrontement armé il y a longtemps, a déclaré qu’elle n’était pas surprise par les nouvelles de la semaine dernière concernant Routh.

« En me souvenant de toutes les alertes, de tous les accrochages et de tout ça », a-t-elle déclaré, « il était en quelque sorte « là-bas ».

___

Les journalistes de l’Associated Press Michael Biesecker, Eric Tucker, Matthew Lee et Rebecca Santana à Washington ; Audrey McAvoy à Honolulu ; Makiya Seminera à Greensboro, en Caroline du Nord ; Gary D. Robertson à Raleigh, en Caroline du Nord ; et Joshua Goodman à Miami ; et la chercheuse d’actualité Rhonda Shafner à New York ont ​​contribué à ce rapport.

___

Contactez l’équipe d’enquête mondiale d’AP à [email protected]