Une boîte plus grande, moins de céréales ? Demande plus de transparence lorsque les entreprises réduisent vos courses

Ellyn Newall, d’Edmonton, s’est sentie trompée après une récente visite à l’épicerie.

Elle avait acheté deux boîtes de céréales Honeycomb de format familial pour le même prix. Mais lorsqu’elle a déballé son sac de courses, elle a remarqué qu’une boîte était légèrement plus haute – et plus mince – que l’autre.

Il s’avère que la boîte la plus courte est un emballage plus ancien, qui est progressivement supprimé. La boîte la plus haute est un nouvel emballage, mais plus grande ne signifie pas plus de produit.

En fait, lorsque Newall a regardé de plus près, elle a découvert que la nouvelle boîte contenait 70 grammes de céréales en moins, soit une réduction de près de 12 pour cent.

« La première chose à laquelle vous pensez, c’est : ‘Comment ont-ils pu nous faire ça ?’ Vous vous sentez bouleversé. Vous vous sentez trompé », a-t-elle déclaré.

C’est ce qu’on appelle la « rétractableflation » et se produit lorsque les producteurs de produits alimentaires réduisent les articles mais pas le prix ou l’emballage, ce qui rend la détection difficile. Cela dure depuis des années.

Mais alors que les Canadiens sont aux prises avec la hausse des prix des produits alimentaires, de plus en plus de voix réclament plus de transparence lorsque les entreprises réduisent leurs produits.

Ellyn Newall, d’Edmonton, a déclaré qu’elle n’aurait pas acheté la nouvelle boîte de céréales Honeycomb, à gauche, si elle avait su qu’elle contenait moins de céréales que l’ancienne boîte, à droite. (Samuel Martin/CBC)

« Tout semble plus cher maintenant. Et en réduisant simplement la taille de leurs produits, les gens ont peut-être l’impression d’être un peu trompés », a déclaré Sylvie De Bellefeuille, avocate au sein du groupe de défense des consommateurs Option Consommateurs.

La société américaine Post Consumer Brands, fabricant de céréales Honeycomb, n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

L’entreprise n’a enfreint aucune règle. Les fabricants doivent afficher le poids ou le volume sur les étiquettes des aliments emballésmais ils ne sont pas obligés d’alerter les acheteurs lorsqu’ils rétrécissent un article.

« Si j’avais remarqué cela dans le magasin, je n’aurais absolument pas acheté cette boîte », a déclaré Newall, faisant référence à la nouvelle boîte contenant moins de céréales.

« Je voudrais honnêtement dire au gouvernement fédéral, s’il vous plaît, de trouver un moyen de réglementer cela. »

Quelle est son étendue ?

Parce que la contraction de l’inflation peut être difficile à identifier, il est difficile de savoir précisément dans quelle mesure elle est répandue et si elle est en hausse.

CBC News a passé au peigne fin les épiceries au cours des dernières semaines et a découvert plusieurs cas de démarque inconnue.

Par exemple, les craquelins Wheat Thins de Mondelēz ont diminué de 10 pour cent à 180 grammes, le Original Kraft Dinner de Kraft Heinz a été réduit de 11 pour cent à 200 grammes et le mélange à gâteau Betty Crocker SuperMoist de General Mills a diminué de 13 pour cent à 375 grammes.

Malgré les réductions, le prix et le packaging sont restés les mêmes pour chaque produit.

Le mélange à gâteau Betty Crocker SuperMoist est passé de 432 grammes à 375 grammes, soit une réduction de 13 pour cent. (Sophia Harris/CBC)

General Mills n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Kraft Heinz et Mondelēz ont déclaré avoir réduit leurs produits pour compenser la hausse des coûts de production.

Le groupe industriel Produits alimentaires, de santé et de consommation du Canada (FHCP) fait écho à cet argument.

« Les fabricants de produits alimentaires sont confrontés à des coûts croissants », a déclaré Anthony Fuchs, porte-parole du FHCP, dans un courrier électronique. « Plutôt que de simplement répercuter ces coûts directement sur les consommateurs, ils envisagent des alternatives qui peuvent inclure l’adaptation de la taille des [the product] ».

Mais le défenseur des consommateurs De Bellefeuille affirme que les acheteurs sont plus susceptibles de remarquer une hausse des prix qu’un léger changement de poids.

« Avec plus de transparence, nous saurions au moins que nous avons moins pour le même [price]afin que nous puissions prendre des décisions plus éclairées », a-t-elle déclaré.

Le journaliste de données de CBC News, Daniel Blanchette Pelletier, suit la contraction de l’inflation. Voici quelques exemples.

Ben et Jerry’s reconnaît une diminution

Pour aider à tenir les Canadiens informés, Neal Chauhan, stratège de marque basé à Toronto réalise des vidéos TikTok révélant la contraction de l’inflation .

Ils ont recueilli des millions de vues et des commentaires passionnés des téléspectateurs.

« Ils sont furieux. Pas contre moi, mais contre le fait que c’est réellement quelque chose qui se produit », a-t-il déclaré.

Lorsque CBC News a rencontré Chauhan, il réalisait une vidéo TikTok sur la glace Ben et Jerry’s, dont le volume a récemment diminué de 5,4 pour cent à 473 millilitres.

Il attribue à la marque sa franchise à ce sujet. Sur son site Internet, Ben and Jerry’s déclare elle a réduit sa production de glaces pour compenser la hausse des coûts d’approvisionnement.

« C’est l’une des seules marques à avoir attiré l’attention sur ce sujet », a déclaré Chauhan. « Je pense que c’est un excellent premier pas. »

Neal Chauhan, stratège de marque basé à Toronto, réalise des vidéos TikTok dénonçant la contraction de l’inflation qui ont recueilli des millions de vues. (James Dunne/CBC)

Chauhan aimerait que le gouvernement fédéral oblige les producteurs de produits alimentaires à alerter les acheteurs lorsqu’ils rétrécissent un produit.

Le Brésil exige déjà que les entreprises notent les changements récents de poids sur l’étiquette d’un produit. .

Le mois dernier, La France s’est engagée à prendre des mesures similaires . Au lieu d’attendre une législation, le grand distributeur français Carrefour a commencé à poster des pancartes dans les magasins exposant des produits réduits.

Ce mois-ci, la chaîne de supermarchés française Carrefour a commencé à apposer des étiquettes sur ses rayons pour avertir les acheteurs des produits dont les dimensions ont été réduites. (Carrefour/Linkedin)

En 2013, Option Consommateurs a soumis un rapport au gouvernement fédéral lui conseillant de réguler la contraction et l’inflation. Les recommandations comprenaient l’obligation pour les entreprises d’alerter les clients sur les étiquettes des produits alimentaires, comme cela se fait au Brésil.

Mais Fuchs, en collaboration avec le groupe industriel FHCP, prévient que les nouvelles exigences en matière d’étiquetage pourraient avoir un « impact involontaire » sur l’augmentation des coûts des entreprises.

Que fait le gouvernement fédéral à ce sujet ?

Face aux pressions visant à lutter contre les prix élevés des produits alimentaires, le gouvernement fédéral affirme qu’il est créer un groupe de travail sur l’épicerie qui, entre autres responsabilités, enquêtera sur la démarque inconnue.

Justin Simard, porte-parole d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada, a déclaré dans un courriel à CBC News qu’Ottawa avait identifié la contraction de l’inflation comme une pratique qui nuit aux consommateurs.

Cependant, il n’avait pas encore de détails sur un quelconque plan d’action.

Quant à Newall, après avoir découvert que les nouvelles boîtes de Honeycomb contenaient moins de céréales, elle a agi en achetant plusieurs boîtes plus anciennes – avant qu’elles ne disparaissent.

« Je sais qu’une fois que tout sera épuisé, je n’aurai plus [the same] bon rapport qualité/prix. »

Implications de taxes

Les Canadiens doivent également savoir que lorsque certains produits alimentaires diminuent en dessous d’un certain montant, ils doivent payer une taxe de vente.

Bien que de nombreux produits d’épicerie sont exonérés de taxeles acheteurs doivent payer une taxe sur les collations telles que les muffins, les pâtisseries, les barres de céréales et les biscuits en paquets de moins de six et les contenants de crème glacée de moins de 500 millilitres.

Des pots de Ben et Jerry’s et Glace Häagen-Dazs chacun est récemment passé de 500 millilitres à 473 millilitres et 450 millilitres respectivement. Cela signifie que les Canadiens reçoivent désormais non seulement moins par pot, mais qu’ils sont également frappés par la taxe de vente.

Chauhan l’a découvert lorsqu’il a acheté deux pots de Ben and Jerry’s pour réaliser sa vidéo TikTok, et s’est vu facturer une taxe de vente harmonisée de 13 %.

« Nous sommes taxés sur ce produit parce qu’il s’agit techniquement d’une portion individuelle. Que le consommateur moyen soit d’accord avec cela est une autre histoire », a-t-il déclaré.

Malgré la diminution constante du nombre de produits, l’Agence du revenu du Canada a déclaré à CBC News qu’elle ne reconsidérerait pas ses règles concernant les grignotines taxables.