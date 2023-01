Une boîte noire et un enregistreur vocal dans le cockpit d’un avion qui s’est écrasé au Népal retrouvés | Nouvelles du monde

La boîte noire et l’enregistreur vocal du cockpit de l’avion qui s’est écrasé au Népal ont été retrouvés, a déclaré un responsable de l’aéroport de Katmandou.

L’ATR 72, exploité par Yeti Airlines, a été transportant 72 personnes lorsqu’il s’est écrasé.

Les sauveteurs ont jusqu’à présent récupéré 68 corps et les recherches se poursuivent pour quatre personnes disparues.

Une vidéo sur les médias locaux a montré une épaisse fumée noire s’échappant du site de l’accident alors que des secouristes et des foules se rassemblaient autour de l’épave de l’avion.

Teknath Sitaula, un responsable de l’aéroport de Katmandou, a déclaré que les soi-disant boîtes noires “sont en bon état maintenant. Elles semblent

bien de l’extérieur.”

Les données sur les enregistreurs peuvent aider les enquêteurs à déterminer ce qui a causé l’écrasement de l’avion.

Le Népal a déclaré lundi un jour de deuil et a mis en place une commission chargée d’enquêter sur la catastrophe et de proposer des mesures pour éviter de tels incidents à l’avenir.

L’avion, sur un vol régulier entre la capitale du Népal, Katmandou, et Pokhara, la porte d’entrée de la pittoresque chaîne de montagnes des Annapurna, transportait 57 Népalais, cinq Indiens, quatre Russes, deux Sud-Coréens et une personne chacun d’Argentine, d’Irlande, d’Australie et de France. .

Le responsable de la police de Pokhara, Ajay KC, a déclaré que l’opération de recherche et de sauvetage, qui s’est arrêtée à cause de la tombée de la nuit dimanche, a maintenant repris.

Il a dit : “Nous allons sortir les cinq corps de la gorge et rechercher les quatre autres qui sont toujours portés disparus.”

Les 63 autres corps avaient été envoyés à l’hôpital, a-t-il dit.

Lorsqu’il s’est écrasé, le fuselage de l’avion a été divisé en plusieurs parties qui ont été dispersées dans la gorge.

Tek Bahadur KC, un haut responsable administratif du district de Kaski, a déclaré qu’il s’attendait à ce que les secouristes trouvent plus de corps au fond de la gorge.

Gaurav Gurung, un témoin, a déclaré avoir vu l’avion tournoyer violemment dans les airs après avoir commencé à tenter un atterrissage.

Il a ajouté qu’il avait vu l’avion tomber le nez en premier vers sa gauche, puis s’écraser dans la gorge.

“L’avion a pris feu après le crash. Il y avait de la fumée partout”, a déclaré M. Gurung.

Image:

Des secouristes et des civils népalais se rassemblent autour de l’épave. Photo : AP



Près de 350 personnes sont mortes depuis 2000 dans des accidents d’avion ou d’hélicoptère au Népal – qui abrite huit des 14 plus hautes montagnes du monde, dont l’Everest – où des changements climatiques soudains peuvent créer des conditions dangereuses.

Les experts disent que les accidents aériens sont généralement causés par une combinaison de facteurs et que les enquêtes peuvent prendre des mois ou plus.