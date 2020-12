La Bibliothèque nationale d’Australie a découvert l’une des plus anciennes boîtes de chocolats Cadbury datant de plus d’un siècle – et elle n’a que légèrement pourri.

Les conservateurs de la NLA ont déniché les friandises de la collection personnelle du célèbre poète australien Andrew Barton «Banjo» Paterson, qui a écrit «Waltzing Matilda» et «The Man from Snowy River».

La barre a été trouvée dans une boîte de chocolat souvenir qui a été donnée aux soldats par la reine Victoria pendant la guerre des Boers.

Le chocolat vieux de 120 ans (photo) a été découvert dans la collection personnelle de papiers du Banjo Paterson par la Bibliothèque nationale d’Australie

La barre de chocolat a été trouvée dans une boîte de chocolat souvenir (photo) qui a été fournie aux soldats par la reine Victoria pendant la guerre des Boers

Remarquablement près de 120 ans plus tard, les chocolats étaient relativement intacts à la grande surprise du laboratoire de conservation de la bibliothèque, qui a trouvé l’élément inattendu caché dans la collection de journaux, de coupures de journaux et de poésie du poète.

«Il y avait une odeur assez intéressante lorsqu’ils étaient déballés», a déclaré Jennifer Todd, conservatrice de la Bibliothèque nationale d’Australie, à l’ABC.

‘[It was] une vieille boîte de chocolats, appartenant à Banjo, avec les chocolats encore emballés dans la boîte.

La tablette de chocolat avait encore le vieil emballage en paille et la feuille d’argent enveloppant toujours le chocolat.

La Bibliothèque nationale d’Australie abritera le chocolat aux côtés d’une collection plus large d’objets personnels de Banjo Patterson récemment acquis par la NLA l’année dernière (photo)

Les boîtes ont été commandées par la reine Victoria pour fournir une consolation aux troupes de la guerre des Boers pendant leurs batailles, avec « Afrique du Sud, 1900 » et « Je vous souhaite une bonne année, Victoria RI » inscrit sur la boîte avec le visage royal.

On pense que Banjo Paterson (photo) a acheté le chocolat aux soldats pendant son séjour en tant que correspondant de guerre en Afrique du Sud

Cadbury UK a créé les chocolats historiques pour les troupes britanniques, alors que le palais de Buckingham passait une commande de 70 000 à 80 000 livres de boîtes de cacao qui devaient être payées directement à partir du sac à main de la reine.

Selon les Cadbury Brothers, «le cacao doit être transformé en une pâte et sucré prêt à l’emploi dans les conditions difficiles et prêtes de la vie de camp» et «les boîtes doivent être spécialement fabriquées et décorées».

Bien que les boîtes étaient destinées spécifiquement aux troupes, les boîtes de collection sont devenues un article populaire à échanger, certaines boîtes allant de cinq à dix livres sur le devant.

On suppose que Banjo Paterson a acheté la boîte de chocolat aux troupes britanniques en 1899 alors qu’il était correspondant de guerre pour le Sydney Morning Herald et The Age et l’a renvoyée en Australie pendant son séjour en Afrique du Sud.

La boîte de chocolat a maintenant trouvé une nouvelle maison à la Bibliothèque nationale d’Australie dans le cadre d’une collection plus large d’objets personnels de Banjo Patterson.