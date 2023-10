Une adolescente iranienne blessée il y a quelques semaines dans le métro de Téhéran alors qu’elle ne portait pas de foulard est décédée, ont rapporté samedi les médias officiels iraniens.

La mort d’Armita Geravand survient après qu’elle ait été dans le coma pendant des semaines à Téhéran et à l’occasion du premier anniversaire de la mort de Mahsa Amini, qui a déclenché des manifestations à l’échelle nationale.

L’agence de presse officielle iranienne IRNA a annoncé sa mort.

Ce qui s’est passé dans les quelques secondes qui ont suivi l’entrée dans le train de Geravand, 16 ans, le 1er octobre, reste un mystère.

Alors qu’une amie a déclaré à la télévision nationale iranienne qu’elle s’était cognée la tête contre le quai de la station, les images silencieuses diffusées par la chaîne depuis l’extérieur de la voiture sont bloquées par un passant. Quelques secondes plus tard, son corps mou est emporté.

La mère et le père de Geravand sont apparus dans des images des médias d’État affirmant qu’un problème de tension artérielle, une chute ou peut-être les deux avaient contribué à la blessure de leur fille.

Attention internationale

Des militants à l’étranger ont affirmé que Geravand aurait pu être poussée ou attaquée parce qu’elle ne portait pas le hijab. Ils ont également exigé une enquête indépendante de la mission d’enquête des Nations Unies sur l’Iran, citant l’usage de la pression par la théocratie sur les familles des victimes et le fait que la télévision d’État ait diffusé des centaines d’aveux forcés.

Le rapport de l’IRNA n’aborde aucune des controverses entourant la blessure de Geravand.

“Malheureusement, les lésions cérébrales de la victime l’ont amenée à passer un certain temps dans le coma et elle est décédée il y a quelques minutes”, indique le rapport de l’IRNA. “Selon la théorie officielle des médecins d’Armita Geravand, après une chute soudaine de la tension artérielle, elle a subi une chute, une lésion cérébrale, suivie de convulsions continues, d’une diminution de l’oxygénation cérébrale et d’un œdème cérébral.”

La blessure de Geravand est également survenue alors que l’Iran a remis dans la rue sa police des mœurs – que les militants impliquent dans la mort d’Amini – et que les législateurs s’efforcent d’imposer des sanctions encore plus strictes à ceux qui ne respectent pas le port du couvre-chef obligatoire.

Amini est décédée dans un hôpital le 16 septembre 2022, après avoir été arrêtée par la police iranienne des mœurs sur la base d’allégations de port inapproprié du hijab. Les soupçons selon lesquels elle avait été battue lors de son arrestation ont conduit à des manifestations de masse qui ont représenté le plus grand défi lancé au gouvernement théocratique iranien depuis la révolution.

Depuis que ces manifestations à grande échelle se sont calmées, de nombreuses femmes à Téhéran ont pu être vues sans le hijab, au mépris de la loi.