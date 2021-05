Une blessure m’exclut de l’Euro 2020

Le défenseur de Liverpool, Virgil van Dijk, s’est exclu du championnat d’Europe cet été avec les Pays-Bas alors qu’il se remet d’une blessure.

Van Dijk, 29 ans, n’a pas joué depuis qu’il s’est blessé au genou en octobre lors du derby du Merseyside à Everton.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a récemment déclaré que le défenseur ne serait pas précipité et Van Dijk a confirmé qu’il avait décidé de rater le tournoi à venir.

« Comme vous le dites, il y a sept mois, je me suis blessé et la route a été très, très longue », a-t-il déclaré. Site officiel de Liverpool. « J’ai dû y aller pas à pas, comme je l’ai fait. Les choses vont bien, je n’ai pas eu de réel revers ou quoi que ce soit, j’ai juste bien progressé.

«Dans cette dernière étape pour moi-même, je suis arrivé à une décision que je devais prendre: serais-je impliqué dans les Euros, oui ou non? Avec tout ce qui se passe, je sens physiquement que c’est la bonne décision que je ‘ J’ai décidé de ne pas aller aux Euros et de commencer ma dernière phase de désintoxication pendant la saison morte.

« Donc, l’accent sera mis sur la pré-saison avec le club et c’est un objectif réaliste, donc j’attends cela avec impatience. De toute évidence, je suis très vidé de manquer les Euros, de rater le Championnat d’Europe et de mener mon propre pays là-bas, mais les choses ont été comme elles l’ont été et je dois l’accepter – nous devons tous l’accepter. Je pense que la décision de ne pas y aller est la bonne décision dans le grand schéma des choses. C’est difficile, mais je suis en paix avec il. »

Virgil van Dijk espère que Liverpool pourra redevenir candidat au titre la saison prochaine. Photo de John Powell / Liverpool FC via Getty Images

Les Pays-Bas sont dans le groupe C avec l’Ukraine, l’Autriche et la Macédoine du Nord. Ils lancent leur campagne de l’Euro contre l’Ukraine le 13 juin.

L’absence de Van Dijk a non seulement joué un rôle dans le fait que Liverpool a raté la couronne de Premier League à Manchester City, mais ils sont également dans une bataille pour obtenir la qualification en Ligue des champions.

L’équipe de Klopp est septième du tableau et sept points derrière Chelsea, quatrième, avec quatre matchs à jouer. Liverpool n’a pas manqué le football de la Ligue des champions depuis la saison 2015-16.

Le défenseur a déclaré que l’année avait été difficile pour le club, mais il est convaincu qu’il pourra changer les choses la saison prochaine.

« Nous savons tous comment s’est déroulée la saison – et nous ne sommes pas satisfaits de la façon dont elle s’est déroulée », a-t-il ajouté. «Cela a été frustrant pour nous tous, pour tous les fans de Liverpool.

« Avec tout ce qui se passe dans le monde et dans le monde du football également, personnellement, ce fut une année très difficile, mais j’ai hâte à la saison prochaine.

« J’ai hâte de jouer au football avec un peu de chance avec les fans et avec la Hollande, nous essaierons d’atteindre le prochain tournoi et j’espère que je pourrai y conduire les garçons pour un tournoi historique, mais nous n’en sommes pas encore là. Ça va être un très, 18 mois très durs mais, espérons-le, prometteurs pour le club et le pays. «