INDIANAPOLIS: Les Indiana Pacers pourraient ouvrir cette saison sans l’attaquant TJ Warren, leur meilleur buteur de la saison dernière.

L’équipe a déclaré jeudi que Warren avait une fascite plantaire au pied droit et qu’il serait répertorié de semaine en semaine. C’est la même blessure qui a empêché l’attaquant des All-Star Domantas Sabonis de revenir au jeu dans la bulle NBA en août dernier.

L’Indiana sera également sans garde de secours Brian Bowen II pendant 6-8 semaines en raison d’un muscle de l’aine partiellement déchiré.

Les blessures de Warrens pourraient être plus préjudiciables. La saison dernière, il a marqué 19,8 points tout en tirant 53,6% sur le terrain, deux sommets en carrière. Et dans la bulle, Warren a été spectaculaire, avec une moyenne de 31,0 points en six matchs, dont un match de 53 points contre Philadelphie pour égaler le record de pointage de l’équipe en un seul match.

C’est juste un buteur sournois et nous devons en profiter, a déclaré le président des opérations de basket-ball Kevin Pritchard il y a deux semaines. Et nous devons le jouer aux quatre. La dernière fois, j’ai vérifié quand il a joué les quatre, il était presque imparable. Alors j’imagine que l’enfer joue aussi à quatre cette année.

Bien que les Pacers gardent espoir que Warren sera en assez bonne santé pour commencer le match d’ouverture de la saison le 23 décembre contre les Knicks de New York, il manquera presque certainement une partie ou la totalité des trois matchs préparatoires des Indianas. Et quand Warren reviendra, les Pacers pourraient limiter son temps de jeu.

La saison dernière, le double All-Star Victor Oladipo a raté les 3 premiers mois et demi alors qu’il se remettait d’une rupture du tendon quad dans son genou droit. Oladipo a déclaré qu’il était en parfaite santé cette année.

Je dirais que c’est jour et nuit », a déclaré Oladipo la semaine dernière. Je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus fort. Il y a toujours place à l’amélioration. Mais je me sens mieux maintenant, même depuis la bulle. J’ai l’impression d’avoir apporté des améliorations assez drastiques, je dois juste continuer à évoluer. »

Sabonis a également déclaré qu’il était prêt à jouer, même si les Pacers peuvent jouer la sécurité avec lui aussi.

Bowen a passé la majeure partie de sa saison recrue dans la G-League, ne disputant que six matchs avec l’Indiana.

