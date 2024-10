Une blessure à SmackDown a peut-être bloqué l’angle de retraite d’AJ Styles à la WWE

Avant quelques mois d’absence à la télévision, AJ Styles a fait appel à Mark Henry pour lancer sa querelle avec le champion de la WWE Cody Rhodes.

La blessure qu’il a subie lors de son retour à la télévision vendredi dernier (4 octobre) Remettre à sa palce a peut-être fait dérailler son véritable angle de retraite, du moins si vous choisissez de croire Dave Meltzer de Wrestling Observer.

Dans le dernier Bulletin d’information de l’observateur de lutteMeltzer confirme un rapport antérieur selon lequel Styles vendait une blessure au scénario lors de son match avec Carmelo Hayes lorsqu’il a subi la vraie. C’est le cas d’une entorse du ligament médio-pied dont la gravité est encore inconnue en attendant les résultats d’une IRM.

On a dit que Styles était « plutôt fou de tout ça ». Outre les raisons évidentes, selon Meltzer, c’est parce qu’AJ était sur le point de « démarrer un scénario où ce serait sa tournée d’adieu ». On ne sait pas si cela conduirait Styles, 47 ans, à prendre sa retraite cette fois-ci, mais c’est quelque chose dont il parle depuis le début de l’année. Cela ajouterait également une autre couche au moment que The Phenomenal One a partagé avec Rhodes après un match de house show le mois dernier dans leur État d’origine, la Géorgie.

Nous verrons ce qui se passera lorsque AJ se remettra de sa blessure au pied, et espérons que l’IRM révélera qu’il pourra bientôt revenir et reprendre tout ce qu’il avait prévu avant que le destin n’intervienne vendredi dernier.