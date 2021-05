« Une blessure à l’UFC lors d’un match de football »: le défi final de la Ligue des champions Sickening laisse De Bruyne avec le nez et l’orbite fracturés

L’imposant De Bruyne a souffert d’une douleur si atroce qu’il a dû quitter le match en seconde période, assis frustré sur la touche alors qu’il se tamponnait du sang et des contusions après une collision avec l’international allemand Rudiger.

Les médecins ont passé plusieurs minutes à essayer d’atténuer les dégâts horribles, ce qui a entraîné une prolongation inhabituellement longue alors que City se battait pour éviter leur défaite serrée sans l’aide du meilleur milieu de terrain de la Premier League.

Maintenant, le courageux De Bruyne a révélé l’étendue choquante des dégâts, qui a un parallèle instantané avec l’orbite et la pommette brisées qui ont forcé le boxeur Billy Joe Saunders à quitter son combat avec le tonnerre Canelo Alvarez et à être hospitalisé plus tôt ce mois-ci.

Kevin De Bruyne ne manquera PAS les Euros, le plan est de porter un masque et de rejoindre la Belgique le 7 juin.[Via @HLNinEngeland] pic.twitter.com/Gdcrok2RgK – Accumulateurs Footy (@FootyAccums) 30 mai 2021

Salut les gars, je viens de rentrer de l’hôpital. Mon diagnostic est Fracture aiguë du nez et fracture orbitaire gauche. Je me sens bien maintenant. Encore déçu d’hier évidemment mais nous reviendrons – Kevin De Bruyne (@DeBruyneKev) 30 mai 2021

« Salut les gars, je viens de rentrer de l’hôpital, » la dynamo belge a déclaré à ses millions d’adeptes le lendemain de la fin douloureuse de la saison de City en perdant la finale 1-0 à Porto.

« Mon diagnostic est une fracture aiguë de l’os du nez et une fracture de l’orbite gauche. Je me sens bien maintenant. Toujours déçu pour hier, évidemment, mais nous reviendrons. »

Je te souhaite un rétablissement rapide. 💙 — Champions d’Europe (@ChelseaFC) 30 mai 2021

je suis vraiment désolé pour @DeBruyneKevla blessure de. Bien sûr, ce n’était pas intentionnel de ma part – j’ai déjà été en contact avec Kevin personnellement et je lui souhaite vraiment un prompt rétablissement et j’espère que nous pourrons le revoir très bientôt sur le terrain ✊🏾⚽ #UCLFinal – Antonio Rüdiger (@ToniRuediger) 30 mai 2021

Les combattants de l’UFC sont généralement empêchés de concourir à nouveau pendant plusieurs mois après avoir subi des fractures orbitales.

L’ancien challenger du titre Tony Ferguson a peut-être absorbé l’exemple le plus médiatisé de la blessure lors de sa défaite contre la victime de Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, à l’UFC 249 l’année dernière, qui est généralement attribuée à des fractures autour de l’œil causées par un traumatisme contondant.

L’œil de De Bruyne donne l’impression qu’il vient de terminer un combat à l’UFC – Russell (@svlpreme) 29 mai 2021

Kevin De Bruyne s’est blessé à l’UFC lors d’un match de football – Biscuit Oliva (@dayor_a) 30 mai 2021

Ferguson est finalement revenu plus de sept mois plus tard, et le promoteur de Saunders, Eddie Hearn, a admis qu’il s’attendait à ce que le Britannique auparavant invaincu soit absent pour un « tres longtemps » après avoir reçu un coup de marteau de sang pur directement dans l’œil du redoutable puncheur Canelo.

Joueur extrêmement important pour la Belgique, De Bruyne sera désespéré de pouvoir jouer à l’Euro 2020, qui commence dans moins de deux semaines.

Donc, écraser votre épaule contre le visage d’un autre joueur n’est pas un acte criminel grave 😂. Les combattants de l’UFC repartent avec moins de blessures – Liam (@LMF9320) 30 mai 2021

Oui, une collision peut arriver. La vérification du corps est normale, mais mettre votre épaule face au visage de quelqu’un. C’est la même chose qu’un coup de poing. C’est un carton rouge au rugby et ils utilisent le même coup à l’UFC. Je ne sais pas comment tu ne peux pas voir ça – Rachhh (@riazz14) 30 mai 2021

Les médecins pourraient l’autoriser à le faire avec un masque facial du type de celui que Rudiger portait lui-même pour protéger une blessure au visage lors de la finale lorsqu’il a bloqué brutalement le joueur de 29 ans.

« Je suis vraiment désolé pour [De Bruyne’s] blessure, » a déclaré Rudiger, marquant la star de City dans sa publication sur les réseaux sociaux avant de recevoir d’autres accusations selon lesquelles il aurait été condamné à infliger le genre de traitement brutal vu par Sergio Ramos du Real Madrid à l’attaquant de Liverpool Mo Salah lors des précédentes finales.

C’est tellement stupide. Ce n’est pas l’ufc. Si vous mettez votre épaule dans le visage de quelqu’un qui court vers vous, vous devriez partir. Vous pouvez assommer quelqu’un comme ça. – Rachhh (@riazz14) 30 mai 2021

Kevin De Bruyne n’a pas pu le retenir après s’être blessé pic.twitter.com/ENM5qra2xb – Football B/R (@brfootball) 29 mai 2021

« Bien sûr, ce n’était pas intentionnel de ma part – j’ai déjà été en contact avec Kevin personnellement et je lui souhaite vraiment un prompt rétablissement et j’espère que nous pourrons le revoir très bientôt sur le terrain. »

Les passionnés de MMA ont repéré les similitudes entre l’épreuve de De Bruyne et le butin de guerre dans l’octogone.

« Kevin De Bruyne s’est blessé à l’UFC lors d’un match de football », en a écrit un, tandis qu’un autre a dit : « L’œil de De Bruyne donne l’impression qu’il vient de terminer un combat à l’UFC. »

Le compte officiel de Chelsea, qui a changé son titre en « Champions d’Europe », a répondu à De Bruyne : « Je te souhaite un rétablissement rapide. »