Jordi Alba a dit la façon dont Barcelone a doué Luis Suarez titrer son rival de l’Atletico Madrid en septembre dernier était une « blague ».

Suarez, 34 ans, a ensuite marqué 21 buts en Liga, dont le but vainqueur lors de chacun des deux derniers matchs de la saison, alors que l’Atletico a battu le Barca et le Real Madrid à la première place.

« C’était une blague », a déclaré le défenseur du Barça Alba à Cadena Ser. « C’est quelqu’un qui a beaucoup donné à Barcelone et ils l’ont pratiquement donné pour rien, surtout à un rival direct de l’Atletico.

« Et regardez, ils ont gagné le championnat avec lui. Je n’ai pas aimé ça. À part l’amitié que nous avons, où allez-vous trouver un attaquant comme lui ? C’est difficile d’en trouver un. Oui, il y en a de très bons joueurs, mais ce que Luis nous a donné… »

Suarez, qui pourrait éventuellement coûter 11 millions d’euros à l’Atletico, a déclaré qu’il était « sous-estimé » par Barcelone après avoir remporté le championnat en mai.

« Il a remporté le championnat et a fermé beaucoup de bouches », a ajouté Alba. « Sa dernière année n’a pas été facile au Barça et il a eu la chance de faire taire certaines personnes.

« Je peux vous dire que l’atmosphère [at Barca] avec Luis était spectaculaire. C’est un gars qui travaille dur, c’était super pour le groupe et les chiffres parlent d’eux-mêmes : [he is] le troisième meilleur buteur de l’histoire du Barça. »

Antoine Griezmann, qui a joué aux côtés de Suarez pendant un an au Camp Nou, a été chargé de remplacer l’attaquant du Barça la saison dernière.

Jordi Alba n’est pas satisfait de la façon dont Barcelone a traité Luis Suarez. Photo de Mattia Ozbot/Soccrate/Getty Images

Cependant, l’attaquant français, malgré 20 buts dans toutes les compétitions, n’a pas été à la hauteur de son prix de 120 millions d’euros et il a admis avoir parfois eu du mal à Barcelone.

« J’ai gagné le respect en France », il a dit à L’Equipe avant le début de l’Euro 2020 cette semaine. « Ceux qui connaissent le football réalisent que je réussis partout où je vais.

« Pour l’équipe nationale, tout passe par moi, je me sens plus libre qu’avec le Barça, comme à l’Atletico, que ce soit pour demander le ballon ou pour tirer dans la surface.

« A Barcelone, cela a parfois été compliqué, même si les critiques ont parfois été exagérées. En 2021, cependant, je pense que les choses se sont mieux passées.

« Au début de la saison, quand je ne jouais pas, je ne me sentais pas important. J’ai l’habitude de jouer dans les gros matchs et puis je me retrouve sur le banc contre Madrid. C’est énervant de voir ses coéquipiers échauffement quand vous ne jouez pas, mais vous devez l’accepter et essayer de changer la décision de l’entraîneur. »