Une bithérapie pourrait aider à guérir l’alcoolisme, selon une étude

Une équipe de chercheurs a tiré parti de deux nouvelles molécules, dont l’une est actuellement en essai clinique en oncologie, pour concevoir une bithérapie pour les troubles liés à la consommation d’alcool (AUD), sans les effets secondaires ni les complications associés aux schémas thérapeutiques actuels. L’étude, publiée dans la revue Nature Communications, indique que l’approche a eu des résultats très positifs chez la souris et peut s’appliquer à d’autres médicaments qui font souvent l’objet d’abus.

« Les troubles liés à la consommation d’alcool sont vraiment un processus d’apprentissage et de mémoire inadaptés », a déclaré la chercheuse Dorit Ron de l’Université de Californie à San Francisco.

« L’alcool est gratifiant, et nous apprenons à associer l’alcool, et même l’environnement dans lequel nous buvons de l’alcool, avec cette récompense », a ajouté Ron.

À la base de la réflexion de l’équipe se trouve l’idée que l’AUD et d’autres troubles liés à la toxicomanie sont le résultat de voies renforcées dans le cerveau et que ces voies peuvent être bloquées ou redirigées, mettant fin aux envies de fumer et aux comportements habituels.

La chercheuse a déclaré qu’elle étudiait le rôle de l’enzyme mTORC1 dans la création de ces souvenirs et associations, afin de créer un médicament efficace pouvant traiter les causes neurologiques de l’AUD.

Habituellement, mTORC1 est impliqué dans la plasticité cérébrale, aidant à créer des connexions entre les neurones qui renforcent la mémoire. Dans des travaux antérieurs, Ron a montré que la consommation d’alcool active l’enzyme dans le cerveau.

Ron a également montré que le blocage de l’activité de mTORC1 avec la rapamycine, un composé approuvé par la FDA, utilisé pour traiter certains types de cancer et supprimer la réponse immunitaire chez les patients transplantés, peut arrêter les fringales chez les souris conçues pour un trouble de la consommation d’alcool.

Mais mTORC1 contribue à une multitude d’autres tâches corporelles liées au métabolisme et à la fonction hépatique, et les personnes qui le prennent pendant une période prolongée développent souvent une toxicité hépatique, une intolérance au glucose et d’autres effets secondaires.

Ron pense que la lutte contre la dépendance d’un point de vue neurologique a un potentiel pour de larges applications.

« Nous pourrions voir ces effets secondaires chez les souris qui prennent de la rapamycine ou du RapaLink-1, puis lorsque vous donnez Rapablock, c’est comme par magie, les effets secondaires ont disparu », a noté Ron.

