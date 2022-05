Une bibliothèque, un pigeon et une croisière

Chers lecteurs,

La bibliothèque Thomas J. Watson est peut-être l’endroit le plus calme de New York. Vous pouvez entendre le grondement de l’estomac d’une personne à une distance de 20 pieds. Ce joyau se trouve à l’intérieur du Metropolitan Museum of Art et présente un éventail impressionnant de manuscrits rares, de monographies, de brochures, de lettres, de revues, etc. Pour y accéder, il vous suffit de vous inscrire en ligne pour obtenir une carte de bibliothèque gratuite et de la récupérer en personne. Facile. (Eh bien, facile si vous êtes à New York. Sinon, consultez l’Instagram de la bibliothèque pour une goutte régulière de richesse.)

J’ai d’abord adhéré parce que je pensais que ce serait amusant de créer une section “thématique” de mon jardin contenant des herbes utilisées dans la médecine médiévale – absinthe, ortie, etc. – et je voulais une fissure aux sources primaires, ou du moins secondaires. Dans le processus, j’ai ramassé de nombreuses recettes de poison utiles. Et dans un moment de chuchotement sans rapport avec un autre mécène, on m’a recommandé le livre de Patrick Süskind ci-dessous – prouvant, une fois de plus, que les bibliothèques sont les machines ultimes de la sérendipité.

—Molly