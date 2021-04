Un MONSTRE a été arrêté pour avoir prétendument violé 30 enfants en une semaine dans une horrible série d’attaques sexuelles.

L’homme de 28 ans de la province de Manica au Mozambique a ciblé des enfants âgés de six à sept ans, ont indiqué les flics.

Les flics ont déclaré que l'homme avait violé les enfants alors que leurs parents travaillaient à l'extérieur

Les agressions sexuelles ont eu lieu dans les 7 de Abril Quatres à Chimoio City

La police de la République du Mozambique a déclaré que l’homme avait violé les enfants alors que leurs parents travaillaient à l’extérieur – et qu’il avait séduit les jeunes avec de l’argent.

Il a commis les attaques sexuelles malades dans les 7 de Abril Quatres à Chimoio City, selon Nation.

Les chiffres des flics montrent que deux cas de viol sont enregistrés chaque semaine dans la province de Manica.

Plus de 37 pour cent des femmes au Mozambique souffrent de violences physiques et sexuelles au cours de leur vie, selon la dernière enquête démographique et sanitaire du pays.

Les délinquants sexuels peuvent être emprisonnés jusqu’à 12 ans, ce que les militants ont qualifié de trop indulgent, selon les rapports.

Et le Mozambique a déjà été critiqué pour avoir demandé aux victimes d’agression sexuelle de déposer une plainte officielle avant qu’une enquête ne puisse être ouverte.

ATTAQUE BRUTALE

Cela vient après qu’une jeune maman a déclaré avoir été violée à plusieurs reprises et brutalement battue pendant 11 jours par 23 soldats en Éthiopie.

La femme de 27 ans a déclaré avoir été brutalisée par des soldats qui lui ont enfoncé des clous et des pierres dans le vagin lors de l’épreuve d’horreur.

La femme a déclaré que les soldats l’ont ligotée et l’ont emmenée dans les champs jusqu’à un camp de brousse où elle a été violée et battue pendant plus d’une semaine, selon Reuters.

La mère fait partie des centaines de victimes rapportant des violences sexuelles horribles commises par des soldats éthiopiens et érythréens alliés après que les combats ont éclaté en novembre dans le Tigray, ont déclaré des médecins.

Le Dr Fasika Amdeselassie, haut responsable de la santé publique de l’administration intérimaire nommée par le gouvernement au Tigray, a déclaré que certaines femmes sont retenues captives pendant des jours ou des semaines.





«Les femmes sont maintenues en esclavage sexuel», a déclaré Fasika.

«Les auteurs doivent faire l’objet d’une enquête.»

Si vous êtes concerné par l’un des problèmes soulevés dans cet article, veuillez appeler gratuitement les Samaritains au 116123.