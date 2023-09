Une « bête à l’apparence noueuse » révélée dans un fossile vieux de 265 millions d’années

Lorsque vous entendez parler des prédateurs disparus les plus féroces, vous pensez probablement aux dinosaures, en particulier au tristement célèbre T. rex. Mais qu’est-ce qui parcourait la terre avant les dinosaures ? Des scientifiques ont découvert au Brésil un fossile vieux de 265 millions d’années qui met en lumière un prédateur pré-dinosaure qui vous ferait trembler dans vos bottes.

L’espèce, Pampaphoneus biccai, est un dinocéphalien (en grec « tête terrible ») qui est antérieur aux dinosaures de 40 millions d’années. Les dinocéphales sont un groupe d’animaux qui ont disparu au cours d’une événement d’extinction de masse il y a environ 260 millions d’années (l’événement qui a anéanti les dinosaures s’est produit il y a environ 65 millions d’années). Dans un communiqué publié mardi, l’Université Harvard décrit cette tête terrible en particulier comme « le mangeur de viande le plus grand et le plus sanguinaire de son époque ».

Le crâne fossile de Pampaphoneus biccai est magnifiquement conservé et met en valeur les redoutables dents du dinocéphale. Felipe Pinheiro

Une équipe internationale a publié un papier sur la trouvaille dans le Zoological Journal of the Linnean Society plus tôt cette semaine.

Les chercheurs ont mis au jour un fossile complet de crâne, ainsi que des os de côtes et de bras. C’est la seule espèce dinocéphale connue au Brésil. Des fossiles d’autres espèces ont déjà été trouvés en Russie et en Afrique du Sud.

L’impressionnant crâne révèle un grand prédateur terrestre aux dents acérées.

« Cet animal était une bête à l’apparence noueuse, et il devait susciter une véritable terreur chez tout ce qui croisait son chemin », a déclaré Stephanie Pierce, co-auteur de l’étude et paléontologue au Musée de zoologie comparée de Harvard. L’interprétation d’un artiste montre un dinocéphale avec un corps trapu semblable à celui d’un lézard et des dents impressionnantes.

Beaucoup de choses peuvent être déduites des restes partiels. Le crâne mesurait 16 pouces de long (soit 40 centimètres). Les chercheurs affirment que Pampaphoneus pourrait peser jusqu’à 880 livres (400 kilogrammes) et atteindre une longueur totale de près de 10 pieds (3 mètres). C’est à égalité avec certains ours polaires.

Le paléontologue et co-auteur Felipe Pinheiro de l’Université fédérale de Pampa (Unipampa) a comparé la niche écologique de Pampaphoneus biccai à celle des grands félins des temps modernes. « Sa dentition et son architecture crânienne suggèrent que sa morsure était suffisamment forte pour mâcher des os, un peu comme les hyènes modernes », a déclaré Pinheiro.

Extraire le crâne était une tâche laborieuse. Pinheiro a partagé une vidéo avec Xanciennement Twitter, montrant la préparation du fossile avec le délicat écaillage de la roche environnante.

Tout le travail consacré à la découverte des restes du dinocéphale a porté ses fruits grâce à une compréhension plus approfondie des caractéristiques et du comportement de l’animal. Les chercheurs soupçonnent même d’avoir localisé certaines de ses proies dans des fossiles proches, dont celui d’un amphibien géant. Pierce a déclaré: « Sa découverte est essentielle pour donner un aperçu de la structure communautaire des écosystèmes terrestres juste avant la plus grande extinction massive de tous les temps. »