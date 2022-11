Une bénévole de Megachurch accusée du meurtre de sa propre fille

SAN DIEGO (AP) – La mère et le grand-père d’une fille californienne de 11 ans qui aurait été torturée et affamée pendant des années ont été arrêtés et accusés de meurtre, tandis que sa grand-mère fait face à des accusations d’abus.

Leticia McCormack, 49 ans, et ses parents ont plaidé non coupables des accusations mercredi devant la Cour supérieure de Californie dans la banlieue de San Diego à El Cajon.

Les procureurs disent que McCormack et ses parents, Adella et Stanley Tom, ont abusé et torturé la fille et ses deux frères et sœurs plus jeunes, âgés de 6 et 7 ans, pendant environ cinq ans et demi, menant à la mort de l’enfant de 11 ans identifié comme Arabella, selon la plainte.

En plus des accusations d’abus et de torture, McCormack et son père font face à une accusation supplémentaire de meurtre. S’ils sont reconnus coupables, ils encourent jusqu’à 25 ans de prison à perpétuité, plus deux peines de prison à perpétuité supplémentaires. Adella Tom risque deux peines de prison à vie.

Le département du shérif de San Diego a déclaré que les députés avaient répondu à l’appel d’un enfant en détresse au domicile de McCormack avant 2 heures du matin le 30 août. La jeune fille, qui avait des ecchymoses et souffrait de malnutrition sévère, a été emmenée à l’hôpital, où elle est décédée, selon les autorités. .

Après l’arrivée des députés au domicile, ils ont contacté le père de la jeune fille, Brian McCormack, un agent de la patrouille frontalière. Il a conduit et s’est tiré dessus et s’est suicidé devant eux, a déclaré le département du shérif.

Le couple est devenu parent adoptif des filles en 2017, avant de les adopter deux ans plus tard, selon le San Diego Union Tribune, dont le journaliste s’est entretenu mercredi avec la mère biologique des filles devant le palais de justice. Elle a dit que les filles étaient scolarisées à la maison.

Leticia McCormack et ses parents ont été arrêtés lundi et restent détenus sans caution. Les frères et sœurs de la victime ont été placés en famille d’accueil, selon le département du shérif.

Leticia McCormack a enseigné des cours appelés “Kingdom Life Encounter” sur la façon de modeler sa vie après Jésus à la Rock Church de San Diego, fondée par l’ancien joueur de la NFL Miles McPherson, qui est le pasteur.

L’église a déclaré qu’elle avait rompu les liens avec McCormack, qui était un bénévole actif à l’église depuis plus d’une décennie, effectuant des tâches administratives, coordonnant des événements et d’autres activités du ministère.

L’église a déclaré que l’ordination de McCormack à l’église avait été suspendue et était en train d’être révoquée.

“Nous continuons à pleurer Arabella et ses sœurs. Nous sommes vraiment désolés que leur famille et leurs amis vivent cette perte et cette douleur inimaginables”, a déclaré l’église dans un communiqué qui a ajouté : “Le processus judiciaire suivra son cours, et nous espérons que justice sera rendue pour Arabella et ses sœurs. Nous prions pour que l’amour et la grâce de Dieu apportent réconfort et guérison.

McCormack avait été ordonné ancien dans une autre église sous la dénomination des Assemblées de Dieu. L’ordination a été transférée au Rocher en janvier 2022, selon l’Église du Rocher. L’église a déclaré qu’elle ne faisait pas partie du personnel rémunéré et qu’elle n’occupait pas un rôle de leadership en ce qui concerne la gouvernance ou les opérations de l’église.

Torriana Florey, la mère biologique des filles, a déclaré au San Diego Union Tribune qu’elle avait perdu la garde de ses trois filles au profit des services de protection de l’enfance en raison d’un “conflit de violence domestique” avec leur père. Florey a déclaré qu’elle souffrait de trouble bipolaire.

Elle a déclaré au journal que le nom de sa fille s’écrit Aarabella et non Arabella comme les autorités l’ont écrit.

“Je ne pouvais pas être la mère que les tribunaux voulaient que je sois, parce que j’apprenais”, a déclaré Florey. “Aarabella était ma première fille.”

Florey a décrit sa fille comme une enfant belle, pétillante et aimante.

Julie Watson, l’Associated Press