Une bénévole de Leaf River nommée au Temple de la renommée des éclaireuses du nord de l’Illinois – Shaw Local

DeKALB – Des éclaireuses et des bénévoles de la vallée de Sauk faisaient partie de ceux qui ont reçu des prix de la section nord de l’Illinois de l’organisation.

Mary Jo Hare de Leaf River a été intronisée au Temple de la renommée, en reconnaissance de son engagement de toute une vie envers le mouvement des éclaireuses. Selon un communiqué de presse, les récipiendaires du Temple de la renommée sont des défenseurs, des bénévoles et des soutiens financiers de l’organisation.

Les Girl Scouts of Northern Illinois ont fait la présentation en avril au Barsema Alumni and Visitors Center de la Northern Illinois University.

D’autres de la vallée de Sauk reconnus pour leur engagement envers les éclaireuses appartenaient aux catégories suivantes:

Hillary Blevins de Morrison et Stephenie Olivas de Sterling ont reçu l’insigne de remerciement pour leur engagement, leur leadership et leur service au niveau du conseil.

Mary Ann Knoll de Dixon, qui siège au comité d’historiens du groupe, a reçu le prix du président. Il reconnaît le dépassement des objectifs de l’équipe et ceux dont l’impact sur le conseil est significatif et mesurable.

Brenda Bryant de Sterling et Karin Podolski de Chana ont chacune reçu une épinglette d’honneur pour leurs réalisations individuelles dans deux ou plusieurs zones géographiques de service.

Quatre contributeurs de la région ont reçu des prix de bénévole d’excellence pour leurs contributions aux membres jeunes et adultes. Il s’agissait de Rebecca Koehler de Dixon, Stephanie Kuhn-Donald de Polo, Jennifer Robinson de Mt. Morris et Glenda Whitson de Freeport.

Les éclaireuses du nord de l’Illinois desservent 16 comtés et travaillent avec les filles alors qu’elles découvrent leurs forces, les encouragent à relever de nouveaux défis et à trouver leur voix. Girls Scouts aide ses membres à apporter des changements sur les questions de société les plus importantes pour elles.

Pour faire du bénévolat, vous reconnecter, faire un don ou vous joindre, visitez www.girlscoutsni.org ou appelez le 844-476-4463.